Президент Франции Эммануэль Макрон в разгар протестов против пенсионной реформы в стране отказался от своей будущей пенсии главы государства, передает "Интерфакс".

"Он не будет получать эту пенсию, предусмотренную законом по завершении своего мандата, так как считает, что этот закон из области обязательственного права должен быть стандартизирован. И следовательно, он не применит его к себе. (...) Мы живем в эпоху, когда выборные лица должны служить примером", - цитирует газета Le Parisien источник в канцелярии президента республики.

Накануне Макрону исполнилось 42 года.

Президент республики является во Франции единственным, кто пользуется таким специальным режимом вознаграждения, напоминает издание. По закону 1955 года при уходе со своего поста бывшие главы государств получают пожизненную дотацию, эквивалентную зарплате государственного советника - 6220 евро в месяц.

В этом решении Макрона нет саморекламы, а только желание быть последовательным, отказавшись от пожизненной пенсии, на которую он имеет право после завершения мандата в 2022 году, утверждает газета. А последовательность требует, чтобы закон 1955 года в дальнейшем не применялся ни к одному из будущих президентов.

Макрон также принял решение в будущем не заседать в Конституционном совете Франции. Бывшие президенты страны являются пожизненными членами этого совета с вознаграждением в 13,5 тыс. евро в месяц.

Протесты против проекта пенсионной реформы продолжаются во Франции с начала декабря. Они не прекратились и после того, как власти пообещали некоторые уступки. В частности, было принято решение повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет только в 2027 году.

Представители профсоюзов утверждают, что намерены продолжать акции до тех пор, пока власти не откажутся от проекта пенсионной реформы.