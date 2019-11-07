Такое заявление Макрон сделал в четверг в интервью британскому журналу The Economist. Макрон также отметил, что необходимо "прояснить, каковы стратегические цели НАТО".
Кроме того, французский президент заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей европейских стран.
В октябре Макрон заявлял, что события, произошедшие на северо-востоке Сирии в ходе турецкой военной операции, являются ошибкой Запада и НАТО.
Он также подчеркивал, что европейским странам нужна определенная независимость в сфере обороны, в частности, чтобы реагировать на проблемы в сфере контроля над вооружениями в мире.
В том же месяце исполняющий обязанности премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме говорил, что вывод войск США из Сирии и начало военной операции Турции на северо-востоке САР парализовали деятельность НАТО.
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