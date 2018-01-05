Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен разработать законопроект против распространения фейковых новостей в интернете, особенно в период выборов, и иностранных "органов дезинформации".
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Об этом он заявил вечером в среду, 3 января, на встрече с журналистами, аккредитованными в Елисейском дворце.

"Мы видоизменим французское законодательство с тем, чтобы защитить демократическую жизнь от ложных новостей", - указал глава французского государства.

Макрон подчеркнул, в частности, что распространением "пропагандистских материалов" в социальных сетях занимаются "тысячи аккаунтов". По его мнению, руководство соцсетей должно взять на себя обязательства повысить прозрачность информации о рекламных материалах и раскрывать личность рекламодателей.

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Новый французский закон предполагает обязать администрацию социальной сети или сайта по решению суда удалить фейковый контент и заблокировать аккаунт конкретного пользователя. Кроме того, не исключается блокировка доступа к конкретному сайту.

Законопроект предполагается разработать и представить после широкого обсуждения до конца 2018 года. В мае 2017 года французский президент раскритиковал российские СМИ RT и Sputnik, назвав их "агентами влияния" и "органами лживой пропаганды".

Deutsche Welle
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