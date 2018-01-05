Об этом он заявил вечером в среду, 3 января, на встрече с журналистами, аккредитованными в Елисейском дворце.
"Мы видоизменим французское законодательство с тем, чтобы защитить демократическую жизнь от ложных новостей", - указал глава французского государства.
Макрон подчеркнул, в частности, что распространением "пропагандистских материалов" в социальных сетях занимаются "тысячи аккаунтов". По его мнению, руководство соцсетей должно взять на себя обязательства повысить прозрачность информации о рекламных материалах и раскрывать личность рекламодателей.
Новый французский закон предполагает обязать администрацию социальной сети или сайта по решению суда удалить фейковый контент и заблокировать аккаунт конкретного пользователя. Кроме того, не исключается блокировка доступа к конкретному сайту.
Законопроект предполагается разработать и представить после широкого обсуждения до конца 2018 года. В мае 2017 года французский президент раскритиковал российские СМИ RT и Sputnik, назвав их "агентами влияния" и "органами лживой пропаганды".
Финляндия: дверь самолета распахнулась и убила командира экипажа (2)
В Финляндии внезапно распахнувшаяся внешняя дверь...
Полномочия президента Молдовы вновь приостановлены (9)
Уже временно отстраненный от должности президента...
Суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам (2)
Тбилисский городской суд в Грузии в пятницу, 5 января,...
Трамп: в скандальной книге Уолффа "полно вранья" (1)
Президент США Дональд Трамп заявил, что сенсационная...
Сеул и Пхеньян впервые за 2 года проведут прямые переговоры
Власти КНДР приняли предложение Южной Кореи провести 9...
TOP новостей
Депутаты просят Центробанк расследовать ситуацию с ростом цен в Литве (88)
Члены парламентской фракции Союза...
Итоги года: самолеты НАТО сопроводили 130 российских самолетов (54)
Дислоцированные в Литве и Эстонии истребители миссии...
После сообщения о строительстве заводов в Каунасе подорожали квартиры (14)
В конце 2017 года в Каунасе начали быстро расти цены на...