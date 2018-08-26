В интервью Yle Radio 1 Нийнистё, недавно встречавшийся с российским президентом в Сочи, заявил, что, по мнению Путина, сильный Европейский Союз отвечает интересам России.
При этом Нийнистё заметил, что позиция Путина по Крыму и Восточной Украине не изменилась, и это мешает сближению России с Европой.
"Проблема только в том, что сразу в двух направлениях одновременно двигаться невозможно. То есть, c одной стороны мирно продвигать экономическое сотрудничество с Европейским Союзом, а, с другой стороны, тормозить урегулирование на Украине", – сказал президент.
Ранее сообщалось, что в Сочи президенты двух стран обсудили в основном вопросы двусторонних отношений: торговлю, сотрудничество в арктической сфере и охрану окружающей среды. Обсуждению международных дел было посвящено гораздо меньше времени. При этом финский президент подчеркнул, что за время поездки не услышал ни одного слова критики в отношении Финляндии.
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