"Если вы платите налоги, сборы, таможенные пошлины и так далее, а эти дураки требуют взятку, ударьте их. Если у вас есть оружие, вы можете выстрелить в них, но не убивайте их, потому что иначе вы можете не получить помилование в результате разбирательств", — заявил Дутерте.
По его словам, единственной мерой в отношении любого, кто выстрелит в чиновника, нарушающего закон, будут "всего лишь серьезные телесные наказания", но не тюремное заключение.
Дутерте сказал, что коррупция стала повсеместной проблемой в стране, и призвал граждан отстаивать свои права и сообщать о каждом случае коррупции или правонарушения с участием чиновников. Он заявил, что если инцидент дойдет до его сведения, он вызовет этого чиновника и позволит обратившемуся гражданину ударить нарушителя по лицу.
Избранный в мае 2016 года президентом Филиппин Родриго Дутерте выступает за жесткие меры в борьбе с правонарушителями. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах. Эксперты ООН в области прав человека осудили методы филиппинских властей, призвали их воспрепятствовать беспорядочным убийствам и отказаться от казни подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство. Будучи кандидатом в президенты, Дутерте заявил, что готов убить собственных детей, если они попробуют наркотики.
В августе 2017 года он призывал полицейских убивать на месте подозреваемых в наркоторговле, которые оказывают сопротивление при задержании. В феврале 2018 года он приказал солдатам правительственной армии не убивать женщин-повстанцев, а "стрелять по их вагинам", так как это, по его мнению, сделает представительниц слабого пола бесполезными. Правозащитники назвали 72-летнего главу государства женоненавистником.
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