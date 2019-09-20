Президент Эстонии заявила об усталости Евросоюза от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на полях ежегодного форума Yalta European Strategy дала интервью ”Европейской правде”, в котором заявила, что Евросоюз устал от Украины.
Kersti Kaljulaid
© Reuters / Scanpix

По ее словам, причина кроется в том, что европейские власти на протяжении многих лет дают Киеву те же советы, однако видимых изменений на Украине не происходит. ”Мы <…> не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и так далее”, — отметила президент.

Кальюлайд считает, что основной задачей новой украинской власти является необходимость показать, что теперь развитие страны будет проходить быстрее. ”Хочу подчеркнуть: это не значит, что до сих пор ничего не делалось. Напротив, реформы, проведенные за прошлые годы, создали фундамент для того, чтобы сейчас получить результат”, — добавила она.

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Эстонский лидер отметила, что в свое время Эстония, двигаясь к членству в ЕС, постоянно шла по дороге в гору. По ее мнению, это должна делать и Украина. ”Делайте то, что вы должны делать на пути к ЕС, ведь в любом случае должны это делать. Вам нужно изменить экономический климат, нужно честное правосудие независимо от обстоятельств”, — сказала Кальюлайд.

Говоря о возможности смягчения западных санкций в отношении Москвы, которые были введены после присоединения Крыма, президент Эстонии сказала, что подобный сценарий вряд ли произойдет в этом году. ”Нет оснований для этого. Так, состоялся обмен пленными, но все понимают, что это только первый шаг и впереди долгий путь <…> Если мы проглотили Грузию (конфликт с Россией в августе 2008-го), если проглотим Крым, то будет следующая красная линия, которую пересечет Россия”, — заключила она.

РБК
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