”Мы очень ценим вашу активную и твердую позицию — как личную, так и государственную — по поддержке нашего суверенитета, по осуждению российской агрессии против Украины и категорическому неприятию действий Российской Федерации в Крыму и на Донбассе”, — сказал президент Украины на совместной пресс-конференции с президентом Эстонской Республики.
Владимир Зеленский отметил, что визит Керсти Кальюлайд в Киев — это очередное проявление ее мощной поддержки Украины, сообщается на сайте президента Украины.
”Отдельно отмечу принятое Эстонией решение о непризнании российских паспортов, которые незаконно выдают на временно оккупированных территориях украинского Донбасса”, — подчеркнул Президент Украины.
Также он поблагодарил Эстонию за помощь в разных сферах, в особенности за лечение и реабилитацию украинских военных.
В свою очередь Керсти Кальюлайд подчеркнула, что война на востоке Украины и оккупация Крыма — это вещи, которые невозможно принять. ”И мы будем напоминать об этом снова и снова на международном уровне”, — отметила она.
В то же время Президент Эстонской Республики подчеркнула, что Украина и международное сообщество должны искать решения, как завершить войну на Донбассе, и недавнее взаимное освобождение удерживаемых лиц может быть ”заметным шагом на этом пути”.
”Но это не может произойти ценой суверенитета Украины”, — резюмировала Президент Эстонии.
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