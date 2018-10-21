На вопрос, что надо сделать, чтобы исчезла разница в зарплатах, президент Эстонии ответила: "Я хочу отстаивать большее социальное равенство. Но это не значит, что хочу заниматься разницей зарплат".

"Мы почти 50 лет прожили в советском обществе, где у всех была почти одинаковая зарплата за разную работу. Это было несправедливо. Вкладывая в образование, мы сможем продвинуться в плане социальной мобильности и заниматься вопросом социального неравенства одновременно, если, конечно, гарантируем основные услуги всем гражданам", — пояснила Кальюлайд.

Журналист Hufvudstadsbladet поинтересовался: не хочет ли Кальюлайд изменить одинаковый подоходный налог?

"Нет, то, как сейчас, работает нормально. Мы ничего не выиграем, введя 40-50% подоходный налог для служащих с высоким уровнем дохода. Эстонский одинаковый подоходный налог в международном смысле успешен", — полагает президент Эстонии.