По словам Кальюлайд, на международном уровне применительно к Грузии и Украине зачастую используются эвфемизмы, такие как "административная граница" или "замороженный конфликт".
Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid
© DELFI / Domantas Pipas

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что, говоря об Украине и Грузии, необходимо называть вещи своими именами. "Война есть война и оккупация есть оккупация", - заявила глава государства в Таллине на конференции, посвященной памяти эстонского экс-президента Леннарта Мери. Ее слова приводит в субботу, 2 июня, пресс-служба президентской администрации.

По мнению Кальюлайд, на международном уровне по-прежнему используются эвфемизмы, такие как "административная граница" или "замороженный конфликт".

"Основанный на правилах, демократический и либеральный мировой порядок сохранится, только если мы больше не будем притворяться, что на нас не оказывают давление те, кто считает, что интересы более сильных важнее свободы государств и народов", - уверена президент Эстонии.

В конце мая Эстония впервые провела ежегодные военные учения совместно с вооруженными силами Швеции.

Deutsche Welle
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