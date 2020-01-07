Керсти Кальюлайд подчеркнула важность участия России в дебатах об урегулировании кризиса вокруг Ирана. В то же время она не ожидает скорого прорыва в деле разрядки напряженности на Ближнем Востоке.
Vladimiras Putinas, Angela Merkel
© Reuters / Scanpix

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приветствовала предстоящие переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента России Владимира Путина по урегулированию кризиса вокруг Ирана, подчеркнув важность привлечения России к дебатам о разрядке напряженности на Ближнем Востоке. "У России, безусловно, своя роль на Ближнем Востоке, и поэтому нам нужно привлечь к этим дебатам и Россию", - сказала она в интервью DW в кулуарах конференции Христианско-социального союза (ХСС) в Баварии во вторник, 7 января.

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"Мы всячески желаем ей (Меркель - Ред.) успеха на переговорах с Путиным. В то же время необходимо понимать, что быстрых прорывов, очевидно, достичь не удастся. Однако в чем мы, европейцы, действительно сильны, так это в том, что мы продолжаем переговоры и продолжаем искать те точки соприкосновения, которые возможно найти в данной ситуации", - сказала президент Эстонии.

По приглашению Владимира Путина Ангела Меркель нанесет визит в Россию 11 января. Ее будет сопровождать министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). "Очевидно, что канцлер обсудит с Путиным полыхающие сейчас очаги напряженности", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) 6 января в Берлине. В сообщении администрации Кремля отмечается, что стороны обсудят "актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке", а также реализацию минских соглашений по Украине и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря в Париже.

Deutsche Welle
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