На встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой во вторник в Таллине глава Эстонии заявила, что "каждый, кто использует или покупает российскую электроэнергию, должен применять, по меньшей мере, сетевые тарифы".
"Мы также должны подумать, как гарантировать, чтобы импорт из третьих стран, на которые не распространяются правила о выбросах CO2, не искажал рынок", — добавила Кальюлайд.
Комментировать ситуацию вокруг белорусской атомной электростанции, которая строится в городе Островец примерно в 50 километрах от Вильнюса, глава Эстонии отказалась.
Правительство Литвы считает, что белорусская электростанция строится без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды.
В позапрошлом году Сейм Литвы единогласно принял закон, ограничивающий импорт электроэнергии с этой и других небезопасных атомных электростанций в третьих странах. Вскоре после принятого закона Литва призвала Латвию, Эстонию и Польшу не пользоваться электроэнергией, произведенной на таких небезопасных атомных электростанциях.
До сих пор страны Балтии закупали недостающую электроэнергию у третьих стран через Литву. Там была открыта торговля с Беларусью. Однако из-за опасений за безопасность белорусской АЭС, Литва решила закрыть межграничную торговлю.
На прошлой неделе Кабинет министров Латвии одобрил сообщение Министерства экономики, в котором ведомство предложило открыть торговлю электроэнергией между Латвией и Россией. Литва после этого обвинила Латвию в том, что соседка собирается закупать белорусскую электроэнергию в обход литовского бойкота.
Президент Литвы Гитанас Науседа высказал сожаление о решении Латвии покупать электроэнергию на строящейся в Беларуси Островецкой АЭС, но признал, что этот шаг Латвии не был неожиданным.
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