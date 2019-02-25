По случаю Дня независимости президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила с торжественной речью, в которой затронула вопрос об образовании. Она отметила, что ее радует наблюдающееся в последнее время единое мнение относительно будущего эстонской школы.
Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid
© DELFI / Domantas Pipas

"Сдержанный оптимизм внушает мне то, что в дебатах достаточно много времени уделили социальным вопросам. Так же радует меня, хотя и в этом случае мой оптимизм — осторожный, то, что нынче, в год эстонского языка, стало, наконец, формироваться единое мнение относительно будущего эстонской школы.

Есть расхождения в том, как достигнуть желаемого, но большинство наших партий хочет, чтобы в дальнейшем в Эстонии существовала единая школьная система на эстонском языке, которая не делила бы наших людей на две общины", — сказала Кальюлайд.

"Готовность наших русскоязычных соотечественников к такому изменению тоже постоянно растет. Конечно, путь от желания к плану долог и сложен и, между прочим, сопряжен с немалыми расходами. Но мы не можем не пойти по этому пути, потому что он обеспечит защиту независимости, языка и культуры Эстонии и создаст всем жителям страны равные возможности", — резюмировала она.

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