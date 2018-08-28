В конце прошлого года в новогоднем интервью телеканалу ETV+ президент Керсти Кальюлайд пообещала, что временно переедет работать в Нарву осенью и проведет в городе четыре недели, чтобы показать, что "эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву".

Этой осенью президент будет работать в Нарве в общей сложности один месяц с перерывами. В свой первый визит Кальюлайд проработает в Нарве десять дней. Во второй раз Кальюлайд приедет работать в Нарву в ноябре. Вместе с президентом поехали чиновники канцелярии — советники, директор канцелярии, офицеры для поручений.

Большую часть 10-дневного периода президент Эстонии проведет непосредственно в Нарве. 28 августа Керсти Кальюлайд встретится с членами Нарвской горуправы и горсобрания, посетит Нарвский колледж Тартуского университета, а также на велосипеде прокатится по велодорожке, соединяющую Нарву и Нарва-Йыэсуу, сообщает эстонский Delfi.

30 августа президент Эстонии устроит прощальный визит послов Норвегии и Финляндии, встретится с молодежью — с участниками программы "Noored kooli" и летнего лагеря SPIN и Vita Tiim. В последний рабочий день, 5 сентября, она посетит кордон Васкнарва и встретится с руководителями волости Алутагузе и членами волостного собрания.

Президент Эстонии будет работает в помещениях Нарвского колледжа Тартуского университета (ей выделена одна комната для совещаний и пара кабинетов), а ночевать будет в гостевом доме Elektra.