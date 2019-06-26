Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении ”за стол” России постыдным.
Kersti Kaljulaid
© Sputnik / Scanpix

”Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вернуть Россию за стол постыдно”, — написала она в Facebook.

”В апреле 2014 года Россию из-за событий в Крыму лишили как права голоса в ПАСЕ, так и и права избираться в правление руководящих органов и участвовать в надзорных миссиях. Причина этих санкций заключалась в грубом нарушении международного права со стороны России. Ни одна из причин, по которой в 2014 году было приостановлено право голоса России, никуда не исчезла”, — отмечает Кальюлайд.

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