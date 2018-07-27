Морено сообщил, что обсудил ситуацию с Ассанжем с британскими властями.

В январе Эквадор предоставил Джулиану Ассанжу гражданство. Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноза заявила, что её страна обязана выполнить свой долг.

В феврале этого года суд в Лондоне оставил в силе ордер на арест Ассанжа, выданный шесть лет назад. Если Ассанж выйдет за пределы посольства, он будет немедленно арестован за то, что нарушил постановление суда об освобождении под залог шесть лет назад и скрылся от правосудия.

Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году, после того как британский суд распорядился о его аресте по делу о выдаче его шведским властям, которые расследовали обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против него.

С тех пор в течение шести лет Ассанж не выходил за пределы посольства, общаясь с внешним миром по интернету и изредка принимая посетителей. Тем временем в Швеции расследование по его делу было прекращено. Шведская прокуратура отказалась от обвинений Ассанжа в сексуальных домогательствах в мае 2017 года. Тогда же она отозвала европейский ордер на его арест. Однако британская полиция заявила, что Ассанж все равно будет задержан, если выйдет из здания посольства.

Ассанж опасается, что в случае, если он выйдет из посольства Эквадора, он будет задержан и выдан американским властям, которые расследуют деятельность основанного им сайта WikiLeaks.

Джулиан Ассанж: как развивались события

3 июля 1971 года - родился в Таунсвилле, штат Квинсленд, Австралия

1987 год - становится хакером под кличкой Mendax

Декабрь 1996 года - признает себя виновным в хакерстве в австралийском суде, приговорен к штрафу

Декабрь 2006 года - основывает в Исландии сайт WikiLeaks

Апрель 2010 года - WikiLeaks публикует секретные материалы, переданные ему сотрудником американских спецслужб Брэдли (Челси) Мэннингом

Май 2010 года - Мэннинг арестован в США, в отношении Ассанжа начало расследование

Август 2010 года - Ассанж посещает Швецию, где его обвиняют в сексуальных домогательствах по заявлению двух женщин

Декабрь 2010 года - Ассанж признан читателями журнала Time "Человеком года"

Июнь 2012 года - Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне и обращается с просьбой о предоставлении ему политического убежища

Февраль 2016 года - Рабочая группа ООН объявляет Ассанжа жертвой необоснованных преследований с целью лишения свободы со стороны властей Швеции и Британии

Июль 2016 года - WikiLeaks публикует украденные с почтового сервера Хиллари Клинтон электронные письма в ходе предвыборной кампании в США

19 мая 2017 года - шведская прокуратура отказывается от дальнейшего расследования дела Ассанжа

Январь 2018 года - Эквадор предоставляет гражданство Ассанжу

7 февраля 2018 года - принятие судебного решения о ранее выданном британском ордере на арест Ассанжа