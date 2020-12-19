Президент Чили пожаловался на самого себя и получил штраф за отсутствие маски

Вызвавшее резонанс селфи появилось в соцсетях в начале декабря. Пиньера объяснил, что гулял один по пляжу возле своего дома. Его узнала женщина и попросила сфотографироваться вместе. На фото они стоят близко друг к другу. Правила разрешают находиться на пляже без маски при соблюдении социальной дистанции. Пиньера уже извинился за инцидент.
В Twitter регионального подразделения минздрава Вальпараисо говорится, что президент сам подал жалобу на себя. В Чили с начала пандемии зарегистрировано зарегистрировано более 581 тыс. случаев коронавируса и свыше 16 тысяч смертей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Если карантин в Литве не подействует, ждет комендантский час (7)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на этой...
В Литву съезжаются эмигранты – массово едут к близким (143)
За неделю до Рождества в Литву стали съезжаться...
Припозднившиеся покупатели в праздничные дни в магазины могут и не попасть (2)
Работающие в Литве торговые сети просят жителей...
Актуально для приезжающих в Литву: в список пораженных стран внесли Англию и Уэльс (23)
18 декабря обновлен список пораженных стран, в нем...
На улицах Паланги людей в субботу немного, но в магазинах картина необычная
В эти выходные въезжающих в Палангу встречают...