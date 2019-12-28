Президент Чехии Милош Земан в пятницу, 27 декабря, назвал "возмутительными" возражения России против нового чешского дня памяти, который будет посвящен подавлению "Пражской весны" в 1968 году. Ранее в декабре чешский парламент принял закон, согласно которому 21 августа будет установлен как день памяти жертв вторжения и последующей оккупации страны войсками Варшавского договора. Земан подписал закон 13 декабря.
В Москве в ответ заявили о "большом разочаровании" в связи с законом и планами Праги. В заявлении МИД РФ говорится о том, что подобный подход "противоречит двусторонним договоренностям, закрепленным в российско-чешском Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве" от 1993 года, в котором стороны заявили о "желании окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории". "Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества", - говорилось в сообщении МИД РФ, опубликованном 18 декабря.
Кроме того, Земан заявил, что оставляет за собой право отменить свое согласованное участие в праздновании в Москве 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Точка зрения Земана вызвала удивление чешской общественности, так как глава страны ранее считался пророссийски настроенным. Земан вступил в Коммунистическую партию Чехословакии в 1968 году. Два года спустя он был исключен оттуда из-за своей критики советской оккупации во время "Пражской весны".
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