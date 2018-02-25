Министр юстиции Чехии Роберт Пеликан получил от президента республики Милоша Земана рекомендацию выдать российского "хакера" Евгения Никулина России, а не США. Об этом министр рассказал местному изданию Aktualne.
Milošas Zemanas
© RIA/Scanpix

Никулина задержали в Праге полтора года назад по запросу США. Сам он утверждал, что на допросах ему предлагали сознаться во взломе почты экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Пеликан в интервью сообщил, что Земан активизировался в начале нынешнего года: "(Это) правда, что в течение (2018) года состоялись две встречи, во время которых меня президент просил, чтобы (я) не выдавал российского гражданина Соединенным Штатам, а (экстрадировал) в Россию". (Цитата по ТАСС.)

Окончательное слово в деле Никулина принадлежит главе Минюста. Он может самостоятельно определить, куда будет выдан обвиняемый, или вообще остановить этот процесс.

Однако публикация в сетевом издании спровоцировала критику в адрес Земана со стороны ведущих правых чешских политиков. Они утверждали, что "глава государства отстаивает российские интересы в ущерб национальным и оказывает недопустимое давление на правосудие".

Адвокат россиянина Мартин Садилек сообщил ТАСС, что Никулин, содержащийся в пражской тюрьме "Панкрац", категорически отвергает возможность экстрадиции в США. Защита добивается его выдачи России.

Никулин был задержан 5 октября 2016 года в Праге по обвинению суда штата Калифорния в совершении хакерских атак на цели в Соединенных Штатах. В операции участвовали агенты ФБР. В ноябре 2016 года требование выдать Никулина поступило в минюст Чехии и от российской стороны. В России его обвинили в совершенной в 2009 году краже 3,5 тыс. долларов с использованием интернета.

NEWSru.com
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