Это вещество относится к семейству "Новичок", один из представителей которого был использован в Солсбери при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"Мой вывод таков, что мы произвели и протестировали "Новичок", хотя и в маленьком количестве, а затем уничтожили. Мы знаем, когда и где это было. Было бы лицемерно притворяться, что ничего подобного не происходило в Чехии", - заявил глава государства в интервью телеканалу Barrandov.
По его словам, эти исследования уже остановлены. Земан сослался на информацию из отчета Службы безопасности и информации Чехии (BIS), которой он ранее поручил ответить на вопрос, производился ли на территории страны яд семейства "Новичок".
"В ноябре 2017 года в Институте военных исследований Минобороны в Брно был протестирован нервно-паралитический яд под названием A230. Количество яда было относительно небольшим, и после тестирования он был уничтожен", - уточнил Земан.
В конце марта текущего года депутат и бывший председатель нижней палаты чешского парламента Мирослав Немцов обвинил Земана в госизмене из-за того, что глава государства допустил возможность чешского происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок".
Ранее Земан дал поручение главе Службы безопасности и информации Михалу Коуделке проверить версию о возможном производстве в стране нервно-паралитического вещества "Новичок". Так он отреагировал на заявление России о том, что Чехия входит в число стран, где могло быть произведено это вещество.
МИД Чехии обвинения Москвы решительно отверг. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал эти сообщения ложью. 26 марта стало известно, что в связи с "делом Скрипаля" Чехия высылает трех сотрудников посольства РФ.
Подробнее: https://www.newsru.com/world/04may2018/czechnovichok.html
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