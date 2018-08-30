Земан выразил удовлетворение тем, что премьер-министр Андрей Бабиш выступил против антироссийских санкций.
"Эти наказания не являются полезными для обеих сторон. Я рад, что премьер-министр публично заявил об их неэффективности", - сказал чешский лидер.
Он предложил Европейскому совету начать обсуждение их целесообразности. Чешская Республика должна активно работать над этим вопросом, подчеркнул Земан.
"Новое правительство в Италии выступает против санкций, а Австрия после визита Путина заявляет о том же", - отметил глава государства.
Ранее министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий заявлял, что Чехия поддерживает территориальную целостность Украины и сохранение режима санкций в отношении России.
Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу 25 мая заявил, что санкции Евросоюза в отношении России не будут отменены, в случае отсутствия прогресса в отношении Украины.
Также добавим, что Великобритания планирует расширить санкционные списки относительно граждан России.
Ранее сообщалось, что 27 августа, вступили в силу санкционные меры США против России в связи с применением химического оружия на территории Великобритании.
В Чехии обнажился "голодный камень" со зловещей надписью
Старинные камни с мрачными предсказаниями стали видны...
Россия названа крупнейшим инвестором Украины в 2018 году (2)
Российская сторона вложила в Украину более 430 миллионов...
В Киеве поставили сотни белых крестов за убитых россиянами, назвали Путина убийцей, сожгли его чучело и... обратились к нему с просьбой (6)
29 августа на Украине прошли акции памяти украинских...
Президент Чехии предложил Совету ЕС снять санкции против России (3)
Президент Чешской республики Милош Земан заявил, что...
В Турции грузовик врезался в автобус с российскими туристами, пострадали 13 человек
В турецкой Анталье попал в ДТП автобус с российскими...
TOP новостей
Профессор о демографии в Литве: мы опустились на дно (121)
Статистика показывает, что на каждую женщину в Литве в...
Льготы для родителей и детей: что надо знать в преддверии 1 сентября
В первый день нового учебного года родители детей...
Два вильнюсских микрорайона соединил новый виадук (3)
Над оживленной улице Вильнюса Т.Нарбуто 30 августа был...
Свежий литовский картофель уже на прилавках, но цены не радуют (26)
Пока одни фермеры только готовятся к празднику урожая,...
"Содра" призывает к бдительности: часть молодежи должна платить ОНЗ (2)
Приближается сентябрь. Фонд социального страхования ("...