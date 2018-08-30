Президент Чешской республики Милош Земан заявил, что Чехия должна инициировать обсуждение снятия санкций ЕС с России на заседании Европейского совета. Об этом сообщает SeznamZpravy.
Čekijos prezidento rinkimus laimėjęs Milošas Zemanas ir jo šalininkai
© AFP/Scanpix

Земан выразил удовлетворение тем, что премьер-министр Андрей Бабиш выступил против антироссийских санкций.

"Эти наказания не являются полезными для обеих сторон. Я рад, что премьер-министр публично заявил об их неэффективности", - сказал чешский лидер.

Он предложил Европейскому совету начать обсуждение их целесообразности. Чешская Республика должна активно работать над этим вопросом, подчеркнул Земан.

Статьи по теме:
Чехия отказалась принимать африканских мигрантов  (3)
Чехия критикует предложение Италии о распределении мигрантов по странам ЕС  (2)

"Новое правительство в Италии выступает против санкций, а Австрия после визита Путина заявляет о том же", - отметил глава государства.

Ранее министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий заявлял, что Чехия поддерживает территориальную целостность Украины и сохранение режима санкций в отношении России.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу 25 мая заявил, что санкции Евросоюза в отношении России не будут отменены, в случае отсутствия прогресса в отношении Украины.

Также добавим, что Великобритания планирует расширить санкционные списки относительно граждан России.

Ранее сообщалось, что 27 августа, вступили в силу санкционные меры США против России в связи с применением химического оружия на территории Великобритании.

РБК-Украина
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Вступила в силу "мягкая" часть санкций США против России по "делу Скрипалей" (34)

Новые санкции против России , введенные США из-за "дела...

В Госдуме РФ в ответ на новые санкции США пригрозили "экспортом" ядерного оружия (35)

США в политике давления на Россию через введение...

Замглавы МИД РФ признал неспособность России "тягаться с США" в области экономики (24)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей...

В мире

В Чехии обнажился "голодный камень" со зловещей надписью

Старинные камни с мрачными предсказаниями стали видны...

Россия названа крупнейшим инвестором Украины в 2018 году (3)

Российская сторона вложила в Украину более 430 миллионов...

В Киеве поставили сотни белых крестов за убитых россиянами, назвали Путина убийцей, сожгли его чучело и... обратились к нему с просьбой (12)

29 августа на Украине прошли акции памяти украинских...

Президент Чехии предложил Совету ЕС снять санкции против России (5)

Президент Чешской республики Милош Земан заявил, что...

В Турции грузовик врезался в автобус с российскими туристами, пострадали 13 человек

В турецкой Анталье попал в ДТП автобус с российскими...

TOP новостей

Профессор о демографии в Литве: мы опустились на дно (139)

Статистика показывает, что на каждую женщину в Литве в...

Льготы для родителей и детей: что надо знать в преддверии 1 сентября (1)

В первый день нового учебного года родители детей...

Два вильнюсских микрорайона соединил новый виадук (4)

Над оживленной улице Вильнюса Т.Нарбуто 30 августа был...

Центр исследований геноцида начал публиковать документы о преступлениях Красной армии в Литве (17)

Центр исследований геноцида и сопротивления жителей...

Цены на школьные принадлежности в Литве, Латвии и Беларуси: сколько стоит "корзина" школьника

Со следующей недели тысячи школьников вернутся за...