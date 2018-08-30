Земан выразил удовлетворение тем, что премьер-министр Андрей Бабиш выступил против антироссийских санкций.

"Эти наказания не являются полезными для обеих сторон. Я рад, что премьер-министр публично заявил об их неэффективности", - сказал чешский лидер.

Он предложил Европейскому совету начать обсуждение их целесообразности. Чешская Республика должна активно работать над этим вопросом, подчеркнул Земан.

"Новое правительство в Италии выступает против санкций, а Австрия после визита Путина заявляет о том же", - отметил глава государства.

Ранее министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий заявлял, что Чехия поддерживает территориальную целостность Украины и сохранение режима санкций в отношении России.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу 25 мая заявил, что санкции Евросоюза в отношении России не будут отменены, в случае отсутствия прогресса в отношении Украины.

Также добавим, что Великобритания планирует расширить санкционные списки относительно граждан России.

Ранее сообщалось, что 27 августа, вступили в силу санкционные меры США против России в связи с применением химического оружия на территории Великобритании.