На вопрос о присоединении Крыма к России и вариантах урегулирования вопроса Земан ответил цитатой бывшего президента Германии Йоахима Гаука: «Вернуть Крым означало бы войну с Россией, а войны с Россией никто не хочет». Также он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт.

В качестве возможного решения конфликта между Россией и Украиной Земан назвал возможность финансовой компенсации в пользу Украины. Другой вариант, по его мнению, — это компенсации в виде сырья. Президент Чехии подчеркнул, что это его личное мнение по данному вопросу.

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал Земана в своем фейсбуке «артистом». «Эту сессию ПАСЕ конструировали под агитацию за возвращение россиян. Режиссеры рашен камбэка, которые ранее держались за кулисами, выходят на свет», — написал посол.

Накануне, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Украины заявил, что страна «не признала и не признает незаконную аннексию Крыма».

«Я еще раз заверил господина Порошенко, что Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым и политическую консолидированность», — сказал турецкий лидер.

Крым и Севастополь были аннексированы Россией и "включены" в состав РФ после референдума в марте 2014 года, результаты которого не признаны международной общественностью, а действия России расцениваются как акт агрессии и нарушения международного права.

Украина считает полуостров оккупированной территорией.