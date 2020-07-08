Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Результат теста, проведенного в столичном военном госпитале, оказался положительным, заявил сам глава государства. Болсонару преуменьшал значение пандемии, называя коронавирус "гриппом". В конце июня суд принудил его носить защитную маску в общественных местах.
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