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В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 11,7 млн жителей планеты.
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro
© AFP / Scanpix

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Результат теста, проведенного в столичном военном госпитале, оказался положительным, заявил сам глава государства. Болсонару преуменьшал значение пандемии, называя коронавирус "гриппом". В конце июня суд принудил его носить защитную маску в общественных местах.

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Deutsche Welle
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