Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в финансировании пожаров в Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера Леонардо Ди Каприо в причастности к лесным пожарам в бассейне реки Амазонки. "Ди Каприо - отличный парень, верно? Дает деньги на поджог Амазонии", - заявил глава государства, выступая перед своими сторонниками у президентской резиденции в пятницу, 29 ноября. Он не предоставил подтверждений своих слов.

Ранее Болсонару обвинял неправительственные организации в причастности к пожарам с целью получить больше пожертвований. Те отвергают подобные заявления. "Коррупция была и остается основной причиной разрушения Амазонии", - подчеркнули во Всемирном фонде дикой природы (WWF).

С начала января по конец ноября 2019 года в Бразилии было зафиксировано более 188 тысяч лесных пожаров - на 47 процентов больше, чем в 2018 году. Страны "большой семерки" предложили выделить 20 млн на борьбу с ними, надеясь остановить катастрофу, однако президент Бразилии Болсонару отказался принять помощь.

В сентябре 7 государств Южной Америки - Колумбия, Перу, Бразилия, Эквадор, Боливия, Суринам и Гайана - заключили пакт, который предусматривает совместные меры по борьбе с гибелью лесов Амазонии. В том же месяце США и Бразилия договорились создать инвестиционный фонд с бюджетом в 100 млн долларов для сохранения биологического разнообразия дождевых лесов региона.