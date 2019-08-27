Президента Бразилии Жаира Болсонару обвиняют в неприемлемой грубости после того, как многие пришли к выводу, что он посмеялся над внешним видом жены президента Франции Эммануэля Макрона.
Emmanuelis Macronas, Jairas Bolsonaro
© AFP / Scanpix

Один из сторонников Болсонару высмеял 66-летнюю Брижитт Макрон, выставив в "Фейсбуке" две фотографии: одну - жены Макрона, а вторую - жены Болсонару Мишель, снабдив комментарием: "Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?"

Официальный аккаунт Болсонару на это ответил: "Не оскорбляй его, приятель, ха-ха".

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Сам Эммануэль Макрон назвал эти комментарии чрезвычайно грубыми и огорчительными.

"Он произнес очень неуважительные слова в адрес моей жены. Я с большим уважением отношусь к народу Бразилии, и надеюсь, что у этой страны вскоре будет президент, готовый исполнять свои обязанности", - сказал Макрон на пресс-конференции в Биаррице.

Пресс-служба президента Бразилии отказалась комментировать этот инцидент.

Этот обмен репликами стал продолжением распри между двумя президентами, начавшейся с дипломатических трений вокруг пожаров в Амазонии.

На саммите "Большой семерки" в Биаррице Макрон раскритиковал бразильские власти за то, что те якобы не борются с бушующими в Амазонии лесными пожарами.

Макрон предлагал созвать экстренную встречу для того, чтобы обсудить лесные пожары в Бразилии, и как развитые страны могли бы помочь этой стране.

"Наш дом горит. Буквально. Тропический лес Амазонии - легкие всего мира, которые выделяют 20% всего кислорода на Земле - горит. Это международный кризис. Члены "Большой семерки" - давайте обсудим это чрезвычайное положение в течение ближайших двух дней!" - написал Макрон в "Фейсбуке" в преддверии саммитта в Биаррице.

В ответ Бразилия заявила, что Франция никак не может избавиться от колониального мышления.

Президент Болсонару известен своими оскорбительными заявлениями в адрес женщин, чернокожих и других меньшинств.

Наибольший отрицательный резонанс вызвали его слова в сентябре 2014 года, во время дебатов с сенатором-женщиной Марией ду Розариу.

"Я бы тебя не изнасиловал, потому что ты этого не заслуживаешь", - сказал ей Болсонару.

В апреле 2017 года также разразился скандал, когда во время своего выступления он сказал: "У меня пятеро детей. Четверо сыновей, но на пятом ребенке я ослабел, и появилась дочь".

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