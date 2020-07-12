Президент Болгарии призвал правительство уйти в отставку

Президент Болгарии Румен Радев призвал правительство уйти в отставку. "Мафиозный характер правительства побудил болгар всех возрастов и различных политических взглядов потребовать уважения к закону", - заявил глава государства в телеобращении в субботу, 11 июля. Так президент отреагировал на обыски в своей администрации, ответственность за которые он возложил на премьер-министра Бойко Борисова.
Обыски состоялись 9 июля в рамках расследования двух не связанных дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Уполномоченный по борьбе с коррупцией и советник президента по вопросам безопасности были задержаны для допросов. Тысячи человек вышли на улицы Софии, протестуя против действий правоохранителей. В ходе акции пострадали 6 человек, включая двоих стражей порядка, а 18 демонстрантов были задержаны.
Румен Радев относится к ярым критикам болгарского правительства. Президент уже обвинял его в "связях с олигархами". Сложение министрами своих полномочий станет "единственным решением", считает глава государства. Он призвал партнеров по Евросоюзу отреагировать на ситуацию. "Европейскому Союзу необходима демократическая Болгария", - подчеркнул Радев.
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