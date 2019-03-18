Президент Австрии Александер ван дер Беллен потребовал от Евросоюза более решительного сопротивления политике, проводимой президентом США Дональдом Трампом. "Европейцы не должны плясать под дудку Трампа", — заявил он в интервью газете Die Welt, которое вышло в понедельник, 18 марта.
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

В качестве конкретного примера, где Евросоюз мог бы проявить больше самостоятельности, президент Австрии назвал соглашение с Ираном, из которого США вышли "без всякого повода", запретив европейским компаниям вести бизнес с Тегераном под угрозой санкций. "По-моему, это уже слишком", — заверил ван дер Беллен.

Австрийские власти неоднократно демонстрировали несогласие с позицией США. В частности, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время февральской встречи с Дональдом Трампом поддержал проект газопровода "Северный поток — 2". Австрия поддерживает проект, поскольку ей "необходима безопасность энергопоставок", пояснил Себастьян Курц. "Наконец-то есть относительное согласие по этому проекту в рамках Европейского Союза", — добавил он.

Семья президента Австрии Александера ван дер Беллена несколько столетий — с конца 17-го века — провела в России и покинула ее только в 1919 году. Его отец, Александр Александрович Беллен, родился в Пскове и закончил псковскую гимназию.

Deutsche Welle
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