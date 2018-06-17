"Такого не должно происходить между двумя дружественными странами", - цитирует Reuters канцлера Австрии Себастьяна Курца, который вместе с президентом выступил на пресс-конференции.

"Разумеется, мы хотим знать, за кем следили, когда слежка прекратилась, и, конечно, мы хотим увидеть доказательства того, что она прекратилась", - добавил Курц.

Федеральную разведывательную службу Германии (BND) далеко не впервые обвиняют в слежке за европейскими политиками. Эта история тянется с 2014 года, но данные, обнародованные прессой, оказались новыми для австрийского правительства, уточнил Курц.

Канцлер Австрии добавил, что Берлин уже заверил Вену в своем намерении предоставить информацию о том, что произошло.

15 июня журнал Profil и газета Der Standard выпустили материалы о деятельности BND в 1999-2006 годах. Речь идет о доступе к содержанию 2000 телефонных звонков, данных, отправленных по факсу, и адресам электронной почты. Журналисты считают, что разведку интересовали сведения из министерств, полицейских департаментов, университетов, посольств, корпораций, Организации Объединенных Наций, а также данные отдельных лиц.

Журналисты при этом ссылались на анонимный источник из Германии.