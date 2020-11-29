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Президент Армении Армен Саркисян считает, что правительство страны должно уйти в отставку после поражения в карабахской войне. Встречаясь в Москве с представителями армянской общины в России в воскресенье, 29 ноября, он заявил, что это единственное решение для "любой страны, где происходит такая трагедия".
Armenas Sarkisianas
Armenas Sarkisianas
© Reuters / Scanpix

"Если политический деятель силен — он может потом вернуться. Нельзя оценивать кризис лишь количеством присутствующих на площади людей. Это не только кризис государства, но и нации — правозащитный, психологический, финансовый, экономический, гуманитарный", — цитирует Саркисяна "Интерфакс".

Проведение внеочередных выборов и создание временного правительства национального согласия, состоящего из технократов, он назвал "цивилизованным путем" выхода из ситуации. Такое правительство, по словам главы армянского государства, должно "проработать максимум один год — до новых выборов", а за это время следует провести референдум и внести изменения в конституцию, закрепив в ней всенародные выборы президента.

После того, как 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Азербайджана и России Алиевым и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, по которому непризнанный Нагорный Карабах отдает Азербайджану существенную часть своей территории, в Армении вспыхнул политический кризис. Правительство в Ереване покинул целый ряд министров, однако, несмотря на призыв со стороны президента Армена Саркисяна, сам премьер Пашинян заявил, что не намерен подавать в отставку.

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Deutsche Welle
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