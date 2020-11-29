"Если политический деятель силен — он может потом вернуться. Нельзя оценивать кризис лишь количеством присутствующих на площади людей. Это не только кризис государства, но и нации — правозащитный, психологический, финансовый, экономический, гуманитарный", — цитирует Саркисяна "Интерфакс".
Проведение внеочередных выборов и создание временного правительства национального согласия, состоящего из технократов, он назвал "цивилизованным путем" выхода из ситуации. Такое правительство, по словам главы армянского государства, должно "проработать максимум один год — до новых выборов", а за это время следует провести референдум и внести изменения в конституцию, закрепив в ней всенародные выборы президента.
После того, как 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Азербайджана и России Алиевым и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, по которому непризнанный Нагорный Карабах отдает Азербайджану существенную часть своей территории, в Армении вспыхнул политический кризис. Правительство в Ереване покинул целый ряд министров, однако, несмотря на призыв со стороны президента Армена Саркисяна, сам премьер Пашинян заявил, что не намерен подавать в отставку.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Памяти мира между Литвой и Россией: как 100 лет назад страны заложили основы политики добрососедства (392)
Большая встреча и публичная дискуссия литовских и...
Кубилюс оценил список кандидатов в министры: некоторые замечания в их адрес не очень рациональны (28)
Член Европарламента , бывший премьер-министр Андрюс...
Аналитик: контролировать ситуацию с коронавирусом помогли бы данные, которыми Верига не делится (36)
Вайдотас Землис-Балевичюс, член Совета экспертов...
Если однажды заболев злоупотребляли этими лекарствами - во второй раз ничто не поможет (17)
Если вы открыто спросите себя, сколько раз в своей жизни...
Покинувший Сейм Карбаускис: другого выхода просто не было (12)
Во вторник Рамунас Карбаускис , лидер Союза крестьян и...