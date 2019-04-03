Президент Алжира подал в отставку после массовых протестов

Сообщение об отставке Бутефлики появилось вскоре после того, как начальник генерального штаба алжирской армии Ахмед Гаед Салах призвал немедленно принять меры по его отстранению от должности.

Военных не устроило сделанное ранее заявление о том, что Бутефлика уйдет в отставку до истечения своего четвертого мандата 28 апреля. Они потребовали немедленного ухода. "Если я доживу с божьей помощью, я обязуюсь передать должность и полномочия президента республики преемнику, которого свободно выберет алжирский народ", – заявил тогда 82-летний Бутефлика. Сразу после обращения президента премьер-министр страны Ахмед Уяхья подал в отставку.

В соответствии с конституцией Алжира после отставки Бутефлики обязанности временного лидера страны будет исполнять спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Президентские выборы должны быть организованы в течение 90 дней.

Демонстрации начались после того, как 82-летний алжирский лидер, перенесший инсульт и почти не появляющийся на публике, выдвинул свою кандидатуру на пятый срок. После массовых демонстраций Бутефлика отказался от планов добиваться переизбрания и перенес апрельские выборы. Протесты продолжились. 30 марта, сотни тысяч активистов в очередной раз вышли на улицы Алжира с требованием отставки действующего президента.

Абдельазиз Бутефлика находится у власти с 1999 года, но редко появляется на публике после перенесенного в 2013 году инсульта. Последние две недели он провел в швейцарской клинике, откуда вернулся в страну в минувшее воскресенье.