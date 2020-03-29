aA
Превращенный в крупнейший морг Ледовый дворец в Мадриде, куда только 24 марта начали свозить тела погибших от коронавируса, за пять суток оказался переполнен.
Koronavirusas Ispanijoje
Koronavirusas Ispanijoje
© Reuters / Scanpix

В спортивном комплексе площадью почти 2 тысячи квадратных метров трупы складывали на лед катка, так как ритуальные службы не успевали ими заниматься и своевременно проводить погребение. Но огромных площадей Ледового дворца не хватило.

Теперь в мэрии Мадрида заявили, что с понедельника, 30 марта, будет организован еще один большой морг для скончавшихся от коронавирусной инфекции. Он также будет временным. Это исключительная мера, подчеркнули в столичном правительстве. Он разместится в здании El Dónut института судебной анатомии в Вальдебебас, сообщает El Pais. Там будут организованы сотни холодильных камер для трупов.

По данным на воскресенье, 29 марта, число погибших от коронавируса в Испании составило 6528 человек, а всего заразились почти 78 тысяч человек. В стране действует режим повышенной готовности. Испанцам запрещено покидать свои дома без острой необходимости. За нарушение карантина предусмотрены большие штрафы.

В субботу, 28 марта, председатель правительства Испании Педро Санчес объявил, что условия карантина, объявленного из-за распространения коронавируса, становятся еще жестче. Теперь всем, чья работа не является жизненно необходимой, следует оставаться дома с 30 марта по 9 апреля. Во время карантина испанцы будут продолжать получать зарплату, а пропущенные дни отработают потом. С помощью этой меры власти Испании хотят максимально ограничить перемещения граждан и сдержать распространение COVID-19.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus) Vytautas Kasiulevičius

О чем говорят новые данные: когда Литву ждет пик коронавируса (339)

Профессор Витаутас Касюлявичюс поделился своими...

В воскресенье в Литве подтвердили еще 23 случая коронавируса  всего 460 (3)

Минздрав Литвы сообщил, что 29 марта в Литве...

Министр здравоохранения Литвы ограничил также продажи респираторов и защитных перчаток (15)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

Žygimantas Mauricas Tadas Povilauskas Nerijus Mačiulis

Американцы получат по 1200 долларов, а европейцы? (68)

США уже приняли решение, что из-за кризиса, связанного...

Минувшей ночью Литва перешла на летнее время (42)

Минувшей ночью стрелки часов в Литве перевели на час...

|Maža didelių žinių kaina