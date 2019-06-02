Претендентов на должность нового премьер-министра Великобритании стало уже тринадцать

Напомним, 24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.

"Я вступаю в гонку за пост нового лидера консерваторов и премьер-министра, чтобы расширить спектр представленных в ней позиций. Как было отмечено, кандидатов на пост премьер-министра много, однако высказываемые ими мнения по вопросу о Brexit не отличаются разнообразием", - сказал в воскресенье Джима, который является сторонником проведения повторного референдума по вопросу о выходе Великобритании из состава ЕС.

Претендент считает, что это единственный способ выйти из тупика, в который зашел процесс Brexit и "объединить разобщенную страну".

Джима также подчеркивает, что является единственным из тори, к настоящему моменту вступивших в борьбу за премьерское кресло, который поддерживает идею референдума.

Сын иммигрантов из Ганы, Джима сделал в Великобритании карьеру инвестора, а затем занялся политикой и был избран в парламент в 2010 году. Он занимал должность личного парламентского секретаря премьер-министра Дэвида Кэмерона, а впоследствии занимал должности заместителя министра в четырех ведомствах.

До ноября 2018 года Джима был заместителем министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании, курировавшим британские университеты, научные исследования и инновации.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера партии объявили двенадцать политиков-тори. Это считающийся фаворитом экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид, заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус, парламентский замминистра по делам Brexit Джеймс Клеверли и депутат Марк Харпер, ранее занимавший пост заместителя министра финансов.

Еще несколько видных представителей партии рассматривают возможность выставить свои кандидатуры.