Как в кино: сезон охоты на олигархов

Лондон теперь уже не такая тихая гавань для российских олигархов в изгнании, пишет в газете Times Миша Гленни, по книге которого снят фильм Би-би-си "Макмафия". Как рассказывает британский писатель, Александр Литвиненко до приезда в Лондон просил в Анкаре политического убежища у Соединенных Штатов.

Американцы проверили его мутное прошлое и отказали. Разговаривавший с ним агент ЦРУ дал бывшему сотруднику КГБ ценный совет: "Почему бы вам не попробовать Лондон? Они любого стерпят. Вон, даже Березовского приняли". В 90-х Березовский был известен как крестный отец Кремля из-за своего влияния на понемногу спивавшегося Бориса Ельцина.

Также как и отец главного героя "Макмафии" Дмитрий Годман, Березовский страдал от жизни на чужбине. В 2013 году он был найден мертвым в своем особняке в Аскоте.

Для Литвиненко, пытавшегося скрыться от своих бывших коллег по КГБ, история тоже закончилась плохо. В 2006 году ему подмешали в чай радиоактивного полония, и в Британии считают, что тут не обошлось без российских властей. Смерть Литвиненко стала причиной серьезного осложнения британо-российских отношений, и с тех пор лучше они не стали. Теперь эти отношения, скорее всего, еще больше ухудшатся: британское правительство объявило о намерении разобраться с капиталами сомнительного происхождения, которые за 20 лет осели в Лондоне.

Эта новость кое-кому явно не понравилась: как утверждает бизнес-омбудсмен Борис Титов, некоторые богатые россияне уже спрашивают, не простят ли им российские власти их прежние прегрешения, если они вернутся на родину.

Еще одним ударом по российским богачам стал американский санкционный список, куда попали более сотни так называемых олигархов. Новый порядок, при котором богатые иностранцы должны будут доказать происхождение сумм выше 50 тыс. фунтов, считает Миша Гленни, поможет подрезать крылышки коррупционерам и преступникам.

Проблема, продолжает Миша Гленни, не в самих русских, а в либеральной налоговой системе, которую долгое время поддерживали и консерваторы, и лейбористы. Российские богачи уезжали на Кипр, в Израиль, Австрию, Испанию, Швейцарию и США. Но мало что могло соперничать с Лондоном.

Россияне традиционно любят все английское: воспитатели, обучающие отпрысков русских богачей английскому этикету, зарабатывают здесь больше 65 тыс. фунтов в год. В Англии живет масса похожих на Алекса Годмана из "Макмафии" молодых русских, получивших образование в ведущих школах. Для самих школ русские — просто золотая жила, ведь они проявили себя щедрыми спонсорами.

Но это не простая щедрость, это часть процесса, известного как отмывание репутации. Перевезя в страну свои деньги, таким людям нужно проявить себя здесь щедрым филантропом. Или, например, владельцем футбольного клуба.

Самым привлекательным для богатых иностранцев в этой системе было то, что никого не интересовало происхождение их денег. Нынешняя инициатива правительства, как заключает Миша Гленни, — это серьезная и заслуживающая внимания попытка искоренить в Британии культуру "Макмафии".

Скандальное IPO

Газета Daily Telegraph сообщает, что британская разведка МИ-6 обеспокоена тем, что фирма российского олигарха, имеющего отношение к оборонному комплексу, вышла на Лондонскую фондовую биржу, разместив на ней акции примерно на миллиард фунтов. Имеется в виду IPO компании Олега Дерипаски EN+, состоявшееся в ноябре прошлого года.

Разведка встревожена тем, что первичное размещение акций EN+ на лондонской торговой площадке было одобрено без консультаций с разведывательными службами. Дело в том, что EN+ владеет почти половиной акций компании РУСАЛ, находящейся под западными санкциями.

На сайте РУСАЛа до недавнего времени сообщалось, что компания производит металлический порошок, используемый в военной промышленности. Олег Дерипаска — президент РУСАЛа.

По информации Daily Telegraph, такой порошок использовался при производстве ракеты "Бук", которой в 2014 году, по заявлениям голландских следователей, был сбит над Украиной авиалайнер, совершавший рейс MH17.

Кроме того, компанией EN+ частично владеет банк ВТБ, находящийся под американскими и европейскими санкциями. Высокопоставленный сотрудник британской разведки назвал скандальным решение позволить это IPO.

"Серьезные опасения возникли по поводу очевидной неспособности Лондонской фондовой биржи провести надлежащие проверки вероятных последствий для безопасности Великобритании при выдаче разрешения EN+ на ведение торгов в Сити", — цитирует газета свой источник.

"Необходимо задаться вопросом о том, каким образом компании российского олигарха, имеющего тесные связи с Путиным, было позволено зарегистрироваться на Лондонской фондовой бирже. Эта компания имеет отношение к военной технике и ракетам, направленным на НАТО и Запад", — заявил бывший заместитель министра по делам вооруженных сил Британии Майк Пеннинг.

Темнокожие предки британцев

Древние британцы, жившие примерно 10 тысяч лет назад, были темнокожими, сообщает газета Guardian. Останки древнего жителя Британских островов, получившего прозвище Чеддерский человек, были обнаружены в 1903 году в ущелье Чеддер графства Сомерсет на юго-западе Англии.

Проведенный недавно анализ его ДНК показал, что у самого древнего известного нам британца были черные курчавые волосы, голубые глаза и темная или черная кожа.

Исследование показало, что он был совершенно не похож на современных англичан: светлая кожа появилась у людей значительно позже в процессе эволюции, так как она способствовала выработке в организме витамина D при солнечном свете.

"Я совсем не таким представлял себе человека, жившего на территории нынешней Британии 10 тысяч лет назад, — сказал в интервью газете I профессор Крис Стингер из лондонского Музея естествознания. — Конечно, цвет кожи — это всего лишь несколько мелких участков ДНК, но мы придаем этому намного большее социальное значение". "Мы думаем, что знаем, кто мы такие. Но истина в том, что такие вещи постоянно менялись и будут меняться всегда", — добавляет ученый.

При жизни Чеддерского человека, по оценкам ученых, Британские острова населяло около 12 тысяч человек. Они пришли сюда через Европу из Ближнего Востока в конце последнего ледникового периода и считаются первыми современными британцами.

Суд из-за "лабутенов"

Как сообщает Times, скорее всего, приходит конец монополии французского дизайнера Кристиана Лубутена на его знаменитые красные подошвы. Туфли на высоком каблуке с лакированными красными подошвами впервые приобрели популярность около четверти века назад, когда Лубутен однажды взял в руки туфлю и покрасил ее подошву лаком для ногтей. Эти туфли до сих пор в моде и стоят недешево — от 500 до 900 фунтов.

Проблему красных подошв рассматривал Европейский суд, высшая судебная инстанция Евросоюза. Дело было открыто в 2012 году, когда голландская фирма Van Haren выпустила линейку женских туфель от актрисы Хэлли Берри под названием Fifth Avenue ("Пятая авеню"), однако была вынуждена прекратить продажи из-за решения суда в Гааге.

В тот же год Лубутен выиграл в Нью-Йорке похожий суд у французкого модельера Ива Сен-Лорана. Но компания Van Haren подала апелляцию, которая долго рассматривалась, но теперь генеральный адвокат Европейского суда Мацей Шпунар рекомендовал суду принять решение в пользу голландцев.

Иск Van Haren основывался на том, что ЕС не признает в качестве торговой марки форму товара. Центральной темой судебной тяжбы оказался вопрос о том, можно ли форму туфель рассматривать в отрыве от их цвета. Торговая марка Лубутена защищает конкретный красный цвет — Pantone 181663TP.

Генеральный адвокат пришел к выводу, что форма не должна рассматриваться отдельно от цвета, и это значит, что торговая марка Лубутена в ЕС признаваться не должна.

Судьи пока еще не приняли окончательного решения, по если они последуют совету генерального адвоката, Кристиан Лубутен лишится монополии на красные подошвы, и европейский рынок заполнят более дешевые версии "лабутенов" от конкурентов.