Россия пожинает плоды своих действий в Сирии

Семилетний сирийский конфликт очевидно подходит к концу, и гибель российского самолета Ил-20 от произведенной в России ракеты "земля-воздух" как нельзя лучше иллюстрирует то, какую роль Россия будет играть в финальных стадиях войны, пишет колумнист Times Кон Кофлин.

Владимир Путин стремится выставить себя настоящим победителем сирийской войны. Не удовлетворенный достижением своей изначальной цели — спасти режим сирийского диктатора Башара Асада, Путин теперь хочет диктовать условия, на которых закончится конфликт.

Именно поэтому Путин выступил инициатором российско-турецкого соглашения об установлении демилитаризованной зоны в Идлибе — таким образом ему удалось избежать бомбардировок города с жертвами среди гражданского населения, которое многие наблюдатели считали неизбежными.

Однако после потери самолета Ил-20 с 15 членами экипажа на борту Путин уже не выглядит блестящим лидером в глазах своих сторонников. Все усложняет тот факт, что самолет потеряли из-за вопиющей некомпетентности сирийских зенитчиков. К тому же выяснилось, что самолет был сбит произведенной в России ракетой С-200, которую Москва продала Асаду несколько лет назад.

Обстоятельства, при которых был сбит самолет, прекрасно иллюстрируют невероятную сложность сирийского театра военных действий, где отличить врагов от друзей с каждым днем становится все сложнее.

Одной из отличительных черт этого конфликта было участие внешних игроков. Кроме России, одним из основных сторонников Асада можно назвать Иран. На этой почве Москва и Тегеран серьезно сблизились. Однако их видение послевоенного устройства страны может сильно различаться.

Подход Путина к этой войне всегда основывался на желании Кремля сохранить военное присутствие в Сирии. Первые советские солдаты появились в этой стране еще во времена холодной войны.

У иранцев более амбициозный план: в обмен на кровь, пролитую иранскими солдатами и их союзниками из Хезболлы в Сирии, Иран хочет получить там сеть военных баз, которые позволят ему более эффективно оказывать давление на Израиль.

Кремль не хочет конфронтации с Израилем. У Путина хорошие отношения с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. До такой степени хорошие, что за последние несколько месяцев русские не возражали против ударов израильских ВВС по сирийским объектам.

Сам Израиль ясно дает понять, что не допустит превращения Сирии во второй Ливан — страну, с территории которой Иран и его сторонники смогут обстреливать израильские поселения и проводить рейды. Именно стремление Израиля это предотвратить и привело к гибели российского самолета.

Что же до уверенности Путина, что он выиграл войну, сохранив режим Асада, то этот режим вряд ли проживет долго, если у его союзников из Тегерана получится спровоцировать в регионе полномасштабную войну с Израилем.

Русская модель, отравившаяся в Солсбери

В прошлое воскресенье вечером в ресторан Prezzo, расположенный на центральной улице города Солсбери, вызвали полицию и скорую: ужинавшей там паре неожиданно стало плохо. Полицейские присвоили инциденту статус особой важности, ресторан оцепили. Свидетели сообщали, что на месте происшествия видели оперативника в костюме химической защиты.

Позже выяснилось, что причиной плохого самочувствия двух посетителей ресторана в Солсбери был не нервно-паралитический токсин "Новичок". Cидевшая за соседним столиком женщина написала в тот день соцсетях, что жертвой нового отравления были люди, говорившие по-русски.

Таблоиду Sun удалось подтвердить эту информацию и более того — установить личности отравившихся и поговорить с одной из них. Жертвой оказалась модель русского происхождения Анна Шапиро, уроженка Нижнего Новгорода, ужинавшая в ресторане со своим мужем Алексом Кингом.

В эксклюзивном интервью под заголовком "Путин пытался убить меня крысиным ядом" Шапиро рассказывает свою версию произошедшего. Ближе к концу ужина, рассказывает Шапиро, ее муж поднялся в туалет. Он долго не возвращался.

Анна Шапиро поднялась вслед за ним и нашла супруга лежащим лицом вниз на полу уборной. Женщина вбежала в зал и начала звать на помощь, а вскоре и сама потеряла сознание. 42-летний Кинг, по словам Шапиро, до сих пор находится в искусственной коме. Сама женщина выписалась из больницы в понедельник и, как утверждает таблоид, помещена в отель с круглосуточной охраной.

Источники газеты в полиции считают, что пару могли отравить стрихнином, пишет газета. Официально вещество, которым отравилась пара, пока не называлось. Не ясно, было ли это действительно предумышленное отравление и если да, то кто это мог сделать. Если нет, остается непонятным, чем так сильно можно было отравиться в ресторане.

Известно только, что это не российский нервно-паралитический токсин "Новичок", которым в Солсбери пытались убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. "Я уверена, что русские считают меня британской шпионкой. Я знаю многих богатых бизнесменов из центра Лондона, и из-за моего акцента люди часто думают обо мне не то", — заявила Анна Шапиро.

Антидопинговые лаборатории и спортсмены против возвращения России в ВАДА

Тринадцать национальных антидопинговых агентств обвинили всемирное агентство ВАДА в нечестной игре и поощрении допинга, после того как организация дала понять, что готова договориться с Россией, сообщает Guardian.

В июне президент ВАДА Крейг Риди и генеральный директор организации Оливье Ниггли направили письмо на имя российского министра спорта России Павла Колобкова. В нем говорилось, что руководство российского спорта в достаточной степени признало связанные с допингом проблемы. Кроме того, в письме ставились два условия для восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

От России требовалось предоставить доступ к пробам, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с антидопинговым расследованием, и согласиться с докладом независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в российской антидопинговой системе.

Россия на эти условия согласилась. 14 сентября стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства принял решение рекомендовать исполкому ВАДА восстановить Российское антидопинговое агентство в правах начиная с 20 сентября.

Коллективное письмо, обращенное к ВАДА, подписала и глава британского антидопингового агентства Николь Сэпстед. "Это выглядит как средний палец в адрес спортсменов и организаций, которые работают в их интересах", — говорит она о готовности ВАДА заключить договоренность с Россией.

Отдельное заявление сделали семеро из 17 членов комиссии спортсменов ВАДА. В их открытом письме говорится, что первый шаг к возвращению России в ВАДА нужно отсрочить, ведь ни одно из двух условий не выполнено.

"Как может быть возможно, что страна, устроившая самый крупный допинговый скандал в 21-м веке, возвращается, не выполнив условий, которые ей поставили?" — гневно недоумевают спортсмены.