В течение 20 лет российское государство поощряло группы ультраправых футбольных фанатов, однако с приближением чемпионата мира по футбола 2018 года власти пытаются их "приручить", пишет журналист Guardian Саймон Паркин.

Менее чем за два месяца до старта первенства газета публикует его лонгрид "Подъем российских футбольных хулиганов - неонацистов".

В течение 10 лет российское правительство поощряло фанатское движение, используя его в своих политических целях, однако после столкновений с английскими болельщиками во Франции в 2016 году, перестало это делать. Тогда, в 2016 году российские фанаты показали себя хорошо организованной и подготовленной к уличным боям силой.

В тексте журналист издания описывает свою поездку на массовый лесной кулачный бой "Стенка на Стенку" в 40 минутах езды от центра Москвы.

"Практика, которая предоставляет молодым бойцам относительно малорискованную точку входа в экосистему хулиганов, распространилась по Европе, и драки в лесу стали частью хулиганской субкультуры от Украины до Швейцарии", - пишет Паркин.

Накануне чемпионата мира 2018 года государство будет пытаться минимизировать риски фанатских столкновений, однако это едва ли решит проблему в целом.

"Навязчивое внимание к [возможному] насилию на чемпионате мира - не в последнюю очередь со стороны британских таблоидов - оставляет в тени реальное значение российского хулиганского движения", - пишет журналист.

"В течение двух десятилетий российские [фанатские] группировки были крайне эффективной машиной по рекрутированию и ультраправой радикализации молодежи, посеяли расистскую идеологию в центр футбольной культуры страны. Возможно, их загонят в подполье, однако мощные российские группировки едва ли исчезнут - и чтобы устранить их влияние могут понадобится десятилетия", - добавляет Паркин.

Владельцу "Ман Сити" удалось то, что Абрамович пытается сделать последние 15 лет

Футбольный клуб "Манчестер Сити", который принадлежит члену правящей семьи Абу-Даби шейху Мансуру, одержал убедительную победу в английской Премьер-лиге.

Independent анализирует успех подопечных тренера Пепа Гвардиолы на контрасте с результатами лондонского "Челси", которым последние 15 лет владеет российский миллиардер Роман Абрамович.

"В этом сезоне мечта Абрамовича о притягательном, гладком и стильном футболе была наконец-то воплощена в жизнь. Одна беда: она была воплощена не им", - пишет старший спортивный корреспондент издания Джонатан Лью.

15 лет назад миллиардер сидел на трибуне английского стадиона "Олд Траффорд" и пристально следил за тем, как "Манчестер Юнайтед" выигрывает у "Реал Мадрид" со счетом 4:3 в рамках мачта Лиги чемпионов.

На поле звезды вроде Рональдо, Райана Гиггза, Фигу, Зидана, Верона и Роберто Карлоса завораживали публику атакующим футболом.

"В сознании Абрамовича начало кристаллизоваться видение: обладание футбольной командой, который ослепит мир своим сиянием - не только по очкам, но как образец; которая соединит стиль и мастерство, обаяние и харизму", - пишет автор.

"Челси" не может пожаловаться не недостаток трофеев в "эру Абрамовича", которая началась в 2003 году и, по некоторым оценкам, обошлась россиянину в сумму свыше 3 млрд фунтов стерлингов (более 4 млрд долларов США).

Однако именно "Манчестер Сити" в последнем сезоне удалось достичь формы, к которой все эти годы стремился привести свою команду бизнесмен, считает журналист.

"Когда я смотрю за "Барселоной" или "Манчестер Юнайтед", я вижу в команде индивидуальность. Свою команду я в данный момент не узнаю", - цитировал Абрамовича Карло Анчелотти - тренер "Челси" в 2009-2011 годах.

До 2011 года клуб провел восемь сезонов подряд в тройке лучших английских команд, однако потом его результаты ухудшились. С каждым новым тренером все сложнее было разглядеть стратегию, которую пытался проводить владелец команды.

По слухам, после неизбежного ухода нынешнего главного тренера Антонио Конте, Абрамович поставит на его место "не звездное имя, но молодого, изобретательного менеджера". Новый наставник должен будет превратить игру команды в тот тип атакующего футбола, образ которого манил российского предпринимателя все эти годы.