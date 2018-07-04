НАТО и Трамп

Daily Telegraph публикует статью своего обозревателя Кона Кохлина, в которой тот пишет, что альянс НАТО обречен. По словам Кохлина, он уже сбился со счету, сколько раз НАТО предрекали конец. Особенно громко об этом говорили в начале 1990-х годов.

С исчезновением Советского Союза стали возникать вопросы, от кого защищает альянс страны Запада? Эти вопросы прекратились с началом кровопролития на Балканах, что вынудило НАТО применить там силу. Затем в рядах НАТО начались разногласия по поводу целесообразности военных операций в Ираке и Афганистане.

Тем не менее, желание демократических стран Запада сохранить единый фронт обеспечило выживаемость НАТО. Но это желание сохранить единый фронт столкнется сейчас с серьезным испытанием, когда на следующей неделе президент США Дональд Трамп прибудет на саммит НАТО.

Трамп уже дал ясно понять, что он не слишком хорошо относится к НАТО. Для президента, следующего своему лозунгу "Америка прежде всего", естественно относиться с подозрением к своим европейским союзникам.

Да, многие в предыдущих администрациях в Белом доме с раздражением смотрели на то, что европейские союзники слишком мало тратят на оборону. Но сейчас Дональд Трамп и его администрация всерьез взялись за этот вопрос и намерены заставить европейские страны изменить свою оборонную политику. И если Трампу это не удастся, то он, судя по всему, готов полностью забыть об альянсе.

Трамп также дает понять, что его гораздо больше увлекает встреча с российским президентом Владимиром Путиным, чем саммит с союзниками по НАТО. Для альянса наступили сложные времена. Президент Трамп полностью отдает себе отчет в том, что без военной мощи США Европе будет сложно обеспечить свою оборону от дальнейших агрессивных действий со стороны России.

И тут следует понять, что если НАТО и выживет, то его краеугольным камнем в Европе должна оставаться Великобритания и ее вооруженные силы. И если Британия не сможет исполнить эту роль, то у НАТО не останется никаких шансов на выживание, пишет Кон Кохлин в Daily Telegraph.

Путин будет тихо смеяться

Guardian публикует статью своего обозревателя Натали Нугайред, в которой та пишет, что когда Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в Хельсинки 16 июля, то верх одержит лишь один человек: тот, кто любит, когда его фотографируют топлес верхом на коне где-то в Сибири, а не тот, кто любит разъезжать в гольфкарах.

В числе проигравших окажемся все мы, прогнозирует обозреватель Guardian. Встреча в Хельсинки будет, по ее мнению, удручающей: впервые на саммит США и России прибудут два популиста. Оба лидера пытаются подорвать международный порядок, основанный на общепринятых правилах. Трамп не обращает никакого внимания на альянсы и многосторонние договоренности, которые его предшественники столь терпеливо выстраивали после 1945 года.

В 2014 году Путин аннексировал Крым, впервые после окончания Второй мировой войны силой изменив границы в Европе. Соответственно неудивительно, что европейские союзники США готовятся к очередной попытке подорвать послевоенный порядок, который они пытаются спасти. Речь идет о безопасности Европы, Европейском союзе и либеральной демократии.

Трамп встретится с Путиным через несколько дней после саммита НАТО, который, как ожидают все обозреватели, будет сложным, а также после визита в Великобританию, где его ожидают массовые протесты.

Трамповский лозунг "Америка прежде всего" можно считать лучшим политическим подарком для Путина с тех пор, как в 1999 году приближенные Бориса Ельцина сказали ему, что он вскоре переедет в Кремль на смену слабеющему лидеру.

Раскол между Америкой и Европой давно был одной из главных задач советской внешней политики, и Путин сейчас может считать, что эта цель достижима. Человек, занимающий Белый дом, который постоянно критикует союзников, не убежден в необходимости НАТО, выступает с нападками против Ангелы Меркель и заявляет, что Евросоюз так же плох, как и Китай, только меньше по размерам, — подарок небес для российского президента.

На саммите в Хельсинки Путин запустит в ход все, что он выучил в КГБ, для того, чтобы полностью переиграть Трампа. Ему будет легко воспользоваться невежеством Трампа, его самодовольством и самоупоением. Ему также понравится то, что Трамп будет настолько же непредсказуем для своих советников, как и для своих союзников. Сказать, что встреча в Хельсинки не будет встречей на равных, — не сказать ничего.

Путин возглавляет строго контролируемую систему власти в России, своего рода милитаристскую автократию. Трампа теоретически сдерживает конгресс, например, в вопросе наложенного на Россию режима санкций, который он не может в одиночку отменить. У Путина также большой опыт общения с американскими президентами, пытавшимися наладить отношения с Москвой. Но он также заметил, что идея конфронтации с США приносит политические дивиденды на родине.

Путину не нужно шоу чемпионата мира для того, чтобы понять, что он уже одерживает верх. Он попытается перехитрить Трампа пустыми обещаниями, как, например, словами о том, что Москва сдержит региональные амбиции Ирана.

Россия больше не сверхдержава. Ее стагнирующая экономика не больше итальянской. Социальное расслоение в России достигло рекордного уровня, и в стране наблюдается рост недовольства. Военный бюджет России в разы меньше американского. Хорошо образованные россияне тысячами покидают страну, так же как и российский капитал.

Авантюры на Украине и на Ближнем Востоке помогли Путину как-то компенсировать недовольство своей неспособностью модернизировать страну. Сам факт того, что саммит с американским президентом состоится — уже большая для него победа.

Владимиру Путину больше всего хочется создать впечатление, что Москва и Вашингтон на равных решают судьбы мира, как это было в годы холодной войны. Саммит в Хельсинки даст ему именно этот шанс. Вопрос не в том, встречаться или нет с Путиным. Важно, что ему будет сказано во время такой встречи. Самовлюбленный Трамп будет думать, что в Хельсинки он совершил исторический шаг. Путин, бывший агент КГБ, будет лишь тихо смеяться, пишет Натали Нугайред в Guardian.

Надежды сборной Англии

Times в своей редакционной статье пишет, что у сборной Англии на чемпионате мира появился реальный шанс. "Парни могут сами написать историю", — сказал их тренер до начала матча с Колумбией, где победителем оказалась Англия. И именно это они и сделали.

Английским игрокам удалось преодолеть тянущееся уже 12 лет невезение, и теперь надежды всей страны ложатся на их плечи. Футбол пока еще не возвращается на родину. Но также, слава Богу, не возвращаются ни игроки, ни болельщики, которые останутся в России на следующий этап этого невероятно потрясающего чемпионата мира.

Англия прошла в четвертьфинал в первый раз с 2006 года, и всего лишь в седьмой с 1966 года. И теперь возник шанс. Настоящий шанс. Англия может разбить своих оппонентов в следующих двух раундах.

Сборная справилась — пока что — со всеми возникавшими перед ней проблемами и вызовами, и выглядела при этом так, как будто все это доставляет ей удовольствие. Теперь Англии остается лишь держать тот же курс, и не слишком бурно реагировать на собственный триумф. Потому что мы знаем из прошлого, как чувствует себя сейчас Колумбия, пишет Times.