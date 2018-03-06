Яд в Британии эффективнее оружия

Практически все основные британские газеты вынесли на первые страницы материалы о возможном отравлении неизвестным ядом в английском Солсбери осужденного в России за госизмену бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Газеты пытаются найти общее между этим происшествием и отравлением полонием Александра Литвиненко в 2006 году.

Times пишет, что различного рода трудноопределимые яды становятся излюбленным оружием Кремля. К такому выводу, как сообщает газета, пришел проживший четыре года в странах бывшего СССР член парламентского комитета по внешней политике 51-летний Боб Сили.

По его словам, есть доказательства разработки Россией новых токсинов. Ссылаясь на "осведомленные источники", он утверждает, что в ФСБ существует специальный соответствующий отдел.

"Новые яды не оставляют следов, и поэтому они чрезвычайно полезны для ведения тайных форм войны. Использовать их можно и открыто-демонстративно, чтобы дать сигнал", — заявил Сили в интервью газете. "Хладнокровно застрелить человека здесь в Британии довольно трудно и может вызвать проблемы. Яд в этом смысле куда более легкое оружие", — добавил он.

Сили назвал три известных типа ядов, применяемых, по его мнению, Москвой. К первой категории относятся мощные опиоиды, такие как фентанил. Считается, что именно основанный на фентаниле аэрозоль применялся российским спецназом для обезвреживания террористов, удерживавших 900 заложников в театре на Дубровке в Москве в 2002 году. Около 130 заложников тогда погибли, по всей видимости, потому, что они не получили противоядия — приводит газета слова Сили.

Ко второй категории ядов относятся радиоактивные токсины, такие как убивший в 2006 году Александра Литвиненко полоний-210. Третья категория — диоксины, использовавшие при покушении на бывшего президента Украины Виктора Ющенко в 2004 году. Он тогда выжил, но лицо его было обезображено.

"Мы в Британии рассматриваем Россию не столько как угрозу, сколько как раздражитель", — заявил Сили. — Нам нужно изменить свое отношение. Россия стремится отодвигать стоящие перед ней барьеры в самых разных направлениях, нападая на живущих в Британии людей или же испытывая на прочность международные альянсы".

Эксперты ищут след Кремля

Не имея достаточной информации от следствия, британские газеты пытаются объяснить произошедшее со Скрипалем с помощью различных экспертов. Times связалась с Игорем Сутягиным, который вместе со Скрипалем прилетел в Британию в 2010 году в рамках того же "шпионского обмена. Сутягин заявил изданию, что не беспокоится за свою безопасность и не видит, как это происшествие может его касаться.

Также, по мнению ученого, пока недостаточно доказательств для "указания в любом направлении", призывая к осторожности, пока не появится больше информации.

Также газета связалась с вдовой Александра Литвиненко Мариной Литвиненко, которая призналась, что была потрясена известием о случившемся со Скрипалем и испытала подобие дежавю, поскольку это напомнило ей обстоятельства гибели ее мужа. По ее словам, Британия еще не извлекла уроков из обстоятельств убийства ее мужа. "Люди не могут понять, что им нужно делать, как им нужно защищаться", — цитирует газета слова Марины Литвиненко.

Кир Джайлс, директор Исследовательского центра по изучению конфликтов в Кембридже, сказал, что "будет удивлен, если случившееся не окажется в некотором роде связано с Россией".

Эксперт не исключает передозировку или какое-то другое случайное отравление, но ему трудно представить, что в таком случае экстренные службы проводили бы полномасштабное обеззараживание улицы и больницы.

Эндрю Фоксалл из аналитического центра Henry Jackson Society напомнил, что МИ5 считает, что в Великобритании сейчас больше русских шпионов, чем в разгар холодной войны. Хотя, по его мнению, еще рано возлагать ответственность на какую-либо сторону, "было бы безрассудно, если бы власти не исследовали связь России в случае с болезнью Скрипаля".

Российское отвращение к Скрипалю подчеркивается претензиями российского историка секретных служб Николая Лузана, считает Daily Mail. Лузан говорит, что Скрипаль несет ответственность за раскрытие имен нескольких сотен сотрудников ГРУ и других агентов, в том числе работающих за рубежом, а потому многие считают его предателем из-за проблем, которые случились у раскрытых агентов.

Британия должна ответить на враждебные намерения Путина

Британские газеты рассказывают о том, что во время своей встречи с депутатами парламента министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон вновь высказал свои опасения в отношении России.

На этот раз, как пишет издание I, министр не сам обратился к теме российской угрозы, но отреагировал на вопрос депутата от лейбористской партии Барри Шермана. Шерман назвал недавнюю демонстрацию Путиным нового "непобедимого" оружия фактическим началом новой холодной войны. "И это не просто кибервойна, — уточнил депутат, — это любая война, и это в тот момент, когда Европа, похоже, раздроблена. Что мы будем делать со всем этим?"

"Путин ясно дал понять, что у него есть враждебные намерения в отношении этой страны, — ответил Уильямсон. — Мы должны осознать эту угрозу, и мы должны ответить на нее. И дело не только в ядерном оружии. Мы должны наращивать и обычное вооружение. Для сохранения мира нам нужно усилить силы морского сдерживания. Ответом на действия России должна стать уже объявленная "Программа модернизации обороны".

"Враждебное и агрессивное отношение России к Британии, США и их союзникам формировалось уже в течение некоторого времени, и военная активность России за последние несколько лет возросла в 10 раз", — добавил он. "Будем ли мы оставаться покорными наблюдателями или же мы готовы ответить на угрозы? Нам нужно найти ответ, и мы это сделаем", — приводит газета в заключение слова министра.