Как Россия финансирует талибов

Россия вот уже полтора года финансирует боевые отряды талибов в Афганистане, чтобы ослабить противоборствующую группировку "Исламское государство" и насолить США и НАТО, пишет корреспондент Times из Кабула.

Талибский казначей средней руки - он отвечает за несколько районов одной из 34 афганских провинций - дал интервью газете с санкции руководства движения "Талибан" и рассказал, что Россия якобы бесплатно поставляет им нефтепродукты через Узбекистан.

После реализации топлива через связанные с талибами компании, выручка за вычетом импортных пошлин достается полевым командирам.



Газета оценила объем поставок в $2,5 млн в месяц. И это лишь "один из многих" способов поддержки талибов, сказал казначей, добавив, что "принимать деньги от России нам не очень нравится, но нам сейчас нужны средства для джихада".

Другой собеседник Times, представленный как старший советник руководства талибов в Пакистане, рассказал, что Москва потеряла веру в способность афганского правительства противостоять запрещенной в России группировке "Исламское государство" и помогает талибам "деньгами, теплым отношением и оружием".

Россия неоднократно отрицала поставки оружия талибам, но признавала "ограниченные контакты" в рамках миротворческой миссии.

"В отношениях с нами они преследуют три цели, - рассказал Times талибский советник. - Разбить "Исламское государство";



дестабилизировать правительство Афганистана, за которым стоят США; нанести урон и унизить НАТО".

В комментарии к репортажу из Кабула газета пишет, что все обвинения в адрес Москвы в поддержке талибов до сих пор были лишены конкретики, и только сейчас стало известно, как именно Россия финансирует их боевые отряды, - поставками нефтепродуктов.

"Это рассердит власти стран Запада, которые не теряют надежды стабилизировать ситуацию в Афганистане", - пишет газета.

"Владимир Путин поддерживает любую тактику, если она помогает его стратегии возмутителя спокойствия в мире. А в данном случае они привлекательна еще и тем, что дает возможность отомстить ЦРУ за злоключения советских войск в Афганистане в 1980-е".

Хиллари Клинтон: Путин начал новую холодную войну



Россия использует интернет для дестабилизации Запада и уничтожения демократии. С таким посланием Хиллари Клинтон приехала в Европу представлять свои мемуары, пишут Guardian и Times.

Клинтон посвятила России и Путину значительную часть выступления по случаю выхода ее книги размышлений о том, как и почему он проиграла Дональду Трампу на прошлогодних президентских выборах в США.

"Пусть оружием России стали не танки и ракеты, но у меня нет сомнений: это новая холодная война, и она только начинается", - сказала Клинтон.

Он назвала Трампа "марионеткой Путина", а WikiLeaks - "подразделением российских спецслужб", пишет Times.

Россия неоднократно отвергала обвинения в том, что использует хакеров и интернет-троллей, чтобы повлиять на волеизъявление граждан на Западе посредством кражи информации и манипулирования общественным мнением.

Москва, по мнению экс-главы госдепа США, не оставляет попыток настроить американцев друг против друга и активно использует для этого социальные сети. Действия Кремля представляют "явную и непосредственную угрозу западной демократии", сказала Клинтон.

Европе тоже грозит опасность, предупредила она собравшихся на литературный фестиваль в английском Челтнеме. Клинтон назвала делом рук России подъем национализма в Европе, сворачивание свобод в Польше и Венгрии и разочарование в демократии в целом.

"Их хакеры добрались до наших выборов, а теперь они пытаются внедриться в нашу общественную дискуссию и расколоть нас. Мы наблюдаем, как во всем мире на борьбу с либеральной демократией поднимаются сторонники ограничения свобод и авторитаризма", - цитирует Клинтон газета Guardian.

Способен ли Си Цзиньпин реформировать Китай?

Таким вопросом задается Financial Times в большом спецрепортаже в преддверии съезда Компартии Китая, по итогам которого Си Цзиньпин, как ожидается, останется у руля еще на пять лет и укрепит власть, завершив обновление команды и расстановку лояльных ему людей на ключевых постах.

Газета вспоминает, что Си начал первый пятилетний срок в образе последователя Дэн Сяопина. Продолжит ли он предложенную отцом китайских реформ политику открытости? Или увлечется тем, что у него хорошо получалось в первую пятилетку - борьбой с противниками в партии и укреплением собственных позиций во власти?

Многие в Пекине надеются, что с уходом руководителей, доставшихся Си по наследству от предшественника, и приходом лояльных ему управленцев он активно примется решать назревшие экономические и финансовые проблемы Китая, пишет FT.

С другой стороны, критики Си отмечают его решимость в подковерных войнах с партийной верхушкой, но считают, что он робеет, когда дело доходит до проведения болезненных, но необходимых реформ.