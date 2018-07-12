Президент Трамп начал свой визит в штаб-квартиру НАТО с заявления о том, что Германия стала "пленницей России", поскольку зависит от российского газа, поступающего по "Северному потоку". Поэтому, по словам Трампа, Соединенным Штатам "совсем неуместно" защищать Германию, которая платит миллиарды долларов России.
D. Trumpas ir J. Stoltenbergas
© Reuters / Scanpix

Такие нападки на второго по величине члена НАТО привели в замешательство генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, вскрыли хрупкость отношений между США и их союзниками и подчеркнули стремление администрации Трампа заставить союзников самих платить за свою оборону.

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Президент США никогда не скрывал своего безразличия к НАТО и раздражения по поводу союзников, которых он считает халявщиками, - пишет в редакционной статье Times. Особенно недолюбливает Трамп Ангелу Меркель, поэтому он и выбрал саммит НАТО, чтобы устроить разнос Берлину, да и другим европейским союзникам, Лондону в том числе.

И они вынуждены были оправдываться, зная, чего им будет стоить повышение военных расходов даже до 2% от ВНП, не говоря уже о 4%, которые потребовал Трамп. Многих пугает и нависшая угроза торговой войны с Вашингтоном.

Однако вопрос о "Северном потоке", с которого начал саммит Трамп, может, по мнению газеты, быть лишь предлогом. Да, газопроводы на долгие годы связывают поставщиков с потребителями, но Россия не менее нуждается в продаже газа, чем Германия - в его покупке.

Тут дело может быть в том, что Трамп хочет нанести своим союзникам упреждающий удар прежде, чем они обрушатся на него с критикой за предстоящую встречу с Владимиром Путиным. Ведь постоянно напоминая о своем желании наладить отношения с российским лидером, Трамп фактически провоцирует Запад, как никогда обеспокоенный поведением Кремля.

В прошлом месяце он уже выступал с призывом вновь присоединить Россию к "Большой семерке", на официальном обеде в Канаде назвал Крым частью России, а по прибытии в Европу заметил, что встреча с Путиным в Хельсинки будет самой легкой частью его турне.

Впрочем, отмечает Times, несмотря на беспокойство европейцев, дело едва ли дойдет до того, что Путин убедит Трампа отказаться от совместных военных учений с союзниками, обанкротить или иным образом ослабить НАТО.

Скорее Трамп попытается заключить с Путиным "великую сделку", о которой уже год ведутся разговоры: отменить санкции, введенные из-за Крыма в обмен на то, что Россия заставит Иран вывести из Сирии свои войска.

Судя по всему, именно этого активно добиваются Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. Логика здесь проста: арабские страны хотя положить конец влиянию Ирана в регионе, это нужно и Трампу, а Путину необходимо, чтобы отменили санкции.

Такой расклад был бы выгоден всем заинтересованным сторонам, однако открытым остается вопрос, в состоянии ли Россия выдавить Иран из Сирии и согласится ли она наладить отношения с Киевом и вывести своих головорезов с востока Украины.

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