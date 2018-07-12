Такие нападки на второго по величине члена НАТО привели в замешательство генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, вскрыли хрупкость отношений между США и их союзниками и подчеркнули стремление администрации Трампа заставить союзников самих платить за свою оборону.

Президент США никогда не скрывал своего безразличия к НАТО и раздражения по поводу союзников, которых он считает халявщиками, - пишет в редакционной статье Times. Особенно недолюбливает Трамп Ангелу Меркель, поэтому он и выбрал саммит НАТО, чтобы устроить разнос Берлину, да и другим европейским союзникам, Лондону в том числе.

И они вынуждены были оправдываться, зная, чего им будет стоить повышение военных расходов даже до 2% от ВНП, не говоря уже о 4%, которые потребовал Трамп. Многих пугает и нависшая угроза торговой войны с Вашингтоном.

Однако вопрос о "Северном потоке", с которого начал саммит Трамп, может, по мнению газеты, быть лишь предлогом. Да, газопроводы на долгие годы связывают поставщиков с потребителями, но Россия не менее нуждается в продаже газа, чем Германия - в его покупке.

Тут дело может быть в том, что Трамп хочет нанести своим союзникам упреждающий удар прежде, чем они обрушатся на него с критикой за предстоящую встречу с Владимиром Путиным. Ведь постоянно напоминая о своем желании наладить отношения с российским лидером, Трамп фактически провоцирует Запад, как никогда обеспокоенный поведением Кремля.

В прошлом месяце он уже выступал с призывом вновь присоединить Россию к "Большой семерке", на официальном обеде в Канаде назвал Крым частью России, а по прибытии в Европу заметил, что встреча с Путиным в Хельсинки будет самой легкой частью его турне.

Впрочем, отмечает Times, несмотря на беспокойство европейцев, дело едва ли дойдет до того, что Путин убедит Трампа отказаться от совместных военных учений с союзниками, обанкротить или иным образом ослабить НАТО.

Скорее Трамп попытается заключить с Путиным "великую сделку", о которой уже год ведутся разговоры: отменить санкции, введенные из-за Крыма в обмен на то, что Россия заставит Иран вывести из Сирии свои войска.

Судя по всему, именно этого активно добиваются Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. Логика здесь проста: арабские страны хотя положить конец влиянию Ирана в регионе, это нужно и Трампу, а Путину необходимо, чтобы отменили санкции.

Такой расклад был бы выгоден всем заинтересованным сторонам, однако открытым остается вопрос, в состоянии ли Россия выдавить Иран из Сирии и согласится ли она наладить отношения с Киевом и вывести своих головорезов с востока Украины.