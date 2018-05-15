Сергей Скрипаль встречался с "врагами Кремля" в Европе
Отравленный в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль несколько лет путешествовал по Европе и встречался с представителями разных западных разведслужб, пишет Times со ссылкой на New York Times и ее источники в разведслужбах.
Times называет тех, с кем вероятно встречался Скрипаль, "врагами Кремля", имея в виду представителей западной разведки.
Эта информация дает возможность предположить, что у российских спецслужб были мотивы для нападения на бывшего коллегу, продолжает газета.
Как сообщила New York Times, в 2012 году Скрипаль несколько раз встречался с представителями чешской разведки, а в 2016 полетел в Эстонию, где тоже встретился с офицерами разведслужбы.
Кроме того, отмечает газета, почти сразу после отравления Скрипаля стало известно, что в Солсбери экс-полковник ГРУ регулярно встречался с куратором из британской разведслужбы МИ-6.
Впервые Скрипаль поехал в Прагу после гибели своей жены Людмилы. Как говорят источники, Скрипаль делился с чешской разведкой информацией о работе российских агентов в Европе. Оперативной информации у Скрипаля быть не могло (он уволился из ГРУ в 1999 году), но он мог рассказать зарубежным коллегам о методах российских спецслужб.
Чешские шпионы тоже приезжали в Британию для встреч со Скрипалем, сообщают источники издания.
Впрочем, встречи Скрипаля с представителями МИ-6 могут ничего не значить. Встречи кураторов разведслужб с бывшими подопечными это нормальная практика, отмечает Times.
Однако если выяснится, что британские спецслужбы организовывали или оплачивали выезды Скрипаля в континентальную Европу, то встанет вопрос об эффективности программы защиты, под которой находится бывший полковник ГРУ.
Столкновения в Израиле - военное преступление
"Безответственные действия Дональда Трампа позволяют Израилю действовать без страха и не сдерживаясь", - так начинается колонка в Guardian, посвященная столкновениям на границе сектора Газа, в ходе которых были убиты больше 50 палестинцев и не было ранено ни одного израильтянина.
"Непростительно солдатам, особенно в демократическом государстве, стрелять на поражение по протестующим, почти все из которых не вооружены и которые очевидно не представляют угрозы. Но израильская армия сделала именно это".
"Израильтянам должна быть противна мысль о том, что по демонстрантам безнаказанно стреляют из огнестрельного оружия. [...] Армия Израиля не показала стыда, совершая поступок, очень похожий на военное преступление", - пишет газета.
"Блокировав Газу, Израиль заключил два миллиона человек в тюрьму, за колючую проволоку с охранными башнями. Израиль отнесся к столкновениям как тюремщик - к мятежу заключенных. Для него это была трагическая ошибка, виноваты в которой - убитые", - пишет Guardian.
Такое поведение возможно только под влиянием идей крайне правых израильских политиков, считающих, что военной силой их страна может перечеркнуть надежды палестинцев обрести нацию, высказывает мнение газета.
Эти политики в свою очередь вдохновляются примером Дональда Трампа.
"Посол Трампа, который до этого давал деньги израильским крайне правым группам, открыл новое посольство своей страны в Иерусалиме. Это безрассудный и провокационный шаг, который очень повредит перспективе мира", - пишет автор.
По мнению автора колонки, США, открыв посольство в Иерусалиме, отошли от принципа паритета, показав, что американцы неспособны быть честным арбитром конфликта.
"Единственное решение конфликта - мирное сосуществование двух наций, однако ни Трамп, ни Биньямин Нетаньяху этого не видят - они поддались мечте о военном подавлении этих людей," - считает автор.
Россию обвинили во вмешательстве в каталонский референдум
Глава немецкого Федерального управления по защите конституции (BfV, выполняет функции контрразведки) Ханс-Георг Маасен заявил, что считает "очень правдоподобной" версию, что Москва провела кампанию дезинформации накануне октябрьского референдума о независимости испанской Каталонии, пишет Times.
Целью России было убедить испанцев проголосовать за отделение провинции, заявил Маасен, выступая на встрече глав европейских разведок в Берлине. Глава германской контрразведки сослался на "надежную информацию" из собственных источников.
Тем временем парламент Каталонии во вторник избрал нового президента вместо находящегося в розыске по обвинению в мятеже Карлеса Пучдемона.
Новый президент Ким Торра - также сторонник независимости провинции. Во вторник он должен вылететь в Берлин для совместной конференции с Пучдемоном, который скрывается от испанского правосудия в Германии - на родине ему грозит срок в 30 лет заключения, если его признают виновным.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой не делал резких заявлений по поводу готовящейся встречи, однако предупредил, что не потерпит нарушения законов.
Глава МИ-5 призвал Европу объединиться перед "российской угрозой"
Глава британской службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер выступил перед европейскими коллегами в Берлине и стал первым в истории службы ее главой, который произнес публичную речь за рубежом.
Учитывая, что еще несколько лет назад британские власти не признавали существования ни МИ-5, ни родственной ей МИ-6, выступление Паркера было бы интересно вне зависимости от содержания, пишет комментатор Daily Express Стивен Поллард.
Речь была посвящена России, которую глава МИ-5 обвинил в нарушениях международного законодательства.
"Новая, отработанная доктрина российского правительства сочетает манипуляцию СМИ, дезинформации и искажения информации в соцсетях, с новыми и классическими формами шпионажа, кибератаки высокого уровня, военную силу и криминальный бандитизм", - проанализировал Паркер предполагаемую гибридную тактику России, с помощью которой та пытается саботировать европейскую демократию.
Реакция на обвинения у России тоже отточена. Паркер описал ее так: "Включается режим лжи с невозмутимым лицом в сочетании с насмешками над оппонентом".
Непосредственно после нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери Россия развернула "циничную и безвкусную информационную кампанию" в ходе которой предоставила "до 30 так называемых объяснений", - добавил глава МИ-5.
Однако автора колонки беспокоит то, что представители британских лейбористов в прошлом защищали и аннексию Крыма, и в целом Владимира Путина.
"Если руководство партии, которая вполне может формировать следующее правительство, принимает сторону Путина, то у нас проблемы", - пишет Стивен Поллард.
Обзор подготовил Артем Воронин, bbcrussian.com
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