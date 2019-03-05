Три высокопоставленных дипломата сообщили изданию, что речь идет о планирующихся хакерских атаках на организации ЕС и о распространении фейковых новостей.

Также, по мнению одного из собеседников газеты, США опасаются, что Россия на европейских выборах протестирует технологии, которые затем применит для влияния на выборы президента США в 2020 году.

Официальные лица ЕС говорят о том, что рост национализма, крайне правых и маргиналов в странах блока и без того создает благодатную почву для распространения дезинформации через соцсети. Но в ситуации, когда три основные партии, доминировавшие в Европарламенте, ослабли, результаты майских выборов окажут решающее влияние на будущее Евросоюза.

FT пишет, что Брюссель пытается создать общеевропейскую систему раннего предупреждения о дезинформационных атаках. Но многие дипломаты скептически относятся к эффективности этой системы, ссылаясь на поляризацию мнений внутри ЕС как в отношении к России, так и в отношении важности антипропагандистских усилий.

У Евросоюза нет единой разведслужбы, отмечает издание. В 2016 году была создана общая группа по сбору информации от членов ЕС о потенциальных атаках и взлома. Сотрудники этой группы используют информацию из открытых источников и подготовили много отчетов и докладов, распространенных среди стран-членов ЕС, но чем именно занимается группа и как финансируется ее деятельность, неизвестно.

"Аналитики по вопросам безопасности и обороны давно предупреждают, что Москва использует Украину и конфликт на востоке этой страны как лабораторию для отработки новых кибервойн", - пишет FT.

FT напоминает, что Кремль постоянно отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в других странах и поддержке хакерских групп.

Что идет на смену национальным государствам

Financial Times публикует статью своего обозревателя Гидеона Рахмана под говорящим названием "Рост цивилизационного государства".

По мнению автора статьи, наш век может стать веком "цивилизационных государств", по аналогии с XIX веком, который популяризировал идею "национальных государств".

"Цивилизационное государство - это страна, которая претендует на то, чтобы представлять не только историческую территорию или определенный язык или этническую группу, но и самобытную цивилизацию, - пишет Рахман. - Эта идея получила распространение в таких разных странах, как Китай, Индия, Россия, Турция и даже США".

"Понятие цивилизационного государства имеет явно не либеральные значения, - считает автор статьи в FT. - Это подразумевает, что попытки определить универсальные права человека или общие демократические стандарты являются ошибочными, поскольку каждой цивилизации нужны политические институты, которые отражают ее собственную уникальную культуру. Идея цивилизационного государства тоже исключительна. Меньшинства и мигранты могут никогда не вписаться, потому что они не являются частью основной цивилизации".

В статье говорится о том, что идея цивилизационного государства набирает популярность в Китае и Индии и продвигается интеллектуалами.

Цивилизационные взгляды на государство также усиливаются и в России, отмечает автор статьи. Некоторые из идеологов вокруг Владимира Путина теперь поддерживают идею о том, что Россия представляет собой отдельную евразийскую цивилизацию, которая никогда не должна была стремиться к интеграции с Западом. Россия, по их мнению, должна принять свою идентичность как цивилизацию с гибридным менталитетом, межконтинентальной территорией и биполярной историей, которая впитала в себя как Восток, так и Запад.

"В глобальной системе, сформированной Западом, неудивительно, что некоторые интеллектуалы в таких странах, как Китай, Индия или Россия, стремятся подчеркнуть самобытность своих цивилизаций, - говорится далее в статье в FT. - Более удивительно то, что правые мыслители в США также отступают от идеи "универсальных ценностей" ради подчеркивания уникальной и якобы исчезающей природы западной цивилизации".

Аргумент о том, что массовая миграция подрывает традиционные американские ценности, является центральным в идеологии Дональда Трампа. В своей речи в Варшаве в 2017 году президент США заявил, что "фундаментальный вопрос нашего времени - есть ли у Запада желание выжить", прежде чем заверил слушателей в том, что "наша цивилизация победит".

"Но, как ни странно, принятие Трампом "цивилизационного" взгляда на мир на самом деле может быть признаком упадка Запада, - заканчивает автор статьи в FT. - Его предшественники уверенно заявляли, что американские ценности являются "универсальными", и им суждено победить во всем мире. И именно глобальная сила западных идей сделала национальное государство международной нормой политической организации государств. Рост азиатских держав, таких как Китай и Индия, может создать новые модели: шаг вперед, цивилизационное государство".