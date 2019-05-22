Последние часы Терезы Мэй?

Все газеты убеждены, что теперь дни, если не часы, пребывания Терезы Мэй на посту премьер-министра, сочтены. Газета Sun, выступающая за "брексит", пишет, что второй референдум будет гротескным предательством всех принципов демократии, и подорвет доверие население к демократическим устоям как минимум на целое поколение.

Для Терезы Мэй и Консервативной партии это политическое самоубийство, считает газета. Те, кто проголосовали за "брексит", сейчас рассматривают консерваторов как партию, которая подорвала "брексит" и сдала свои позиции в вопросе повторного референдума.

Мы, пишет газета, с уважением относимся к попыткам Мэй в последние дни своего пребывания на посту премьер-министра убедить парламентариев достичь компромиссного решения. Но ее решение предлагать компромиссы обеим сторонам лишь возмутило всех.

Это катастрофа для Консервативной партии: часть депутатов, которые поддерживают идею остаться в составе ЕС, выступали против заключенного Мэй соглашения. Брекситеры также были против, так как, по их мнению, согласно этому тексту, выход из состава ЕС не будет достаточно жестким.

Газета напоминает, что предупреждала брекситеров, что с течением времени, условия "брексита" будут все более и более мягкими. Время для роли радикально настроенных брекситеров в центре политической арены истекает. Для Терезы Мэй оно уже истекло, пишет Sun.

Россия — угроза существованию ЕС?



Times пишет, что возглавляющий переговоры по "брекситу" бельгийский политик Ги Верхофстадт считает, что Россия, а также растущая мощь популизма, не говоря уже о Борисе Джонсоне и Найджеле Фараже, могут разрушить Европейский союз.

По его словам, выборами в европейский парламент, которые начинаются в четверг, уже манипулируют из России. "Это всегда Россия. Посмотрите на Фаража: это Россия. Кроме того сторонник жесткого "брексита" хочет стать лидером британской консервативной партии. Я слишком подозрителен? Я вижу организованную попытку полностью разрушить европейский проект", — цитирует Верхофстадта газета.

"Я думаю, что "брексит" — это лишь один элемент более глобальной картины. По-моему, все согласны, что дебатами по "брекситу" манипулировали извне. А сейчас мы видим нечто подобное на европейском уровне".

Газета отмечает, что согласно аналитикам, результаты выборов в европейский парламент приведут к нескольким месяцам политического хаоса, так как ожидается, что националистические, крайне правые и популистские партии заручатся хорошими результатами.

Ги Верхофстадт говорит, что если европейским лидерам не удастся остановить волну популизма, то ЕС будет разрушен при российской поддержке националистических партий на европейских выборах 2024 года.

В интервью Times Ги Верхофстадт говорит, что нельзя недооценивать того, что делают Борис Джонсон, Найджел Фараж или Марин Ле Пен. "Все изменилось. Если европейские политики не смогут сформулировать, какой именно путь ведет в будущее, нас ожидает волна национализма и популизма. Если никто не продвинет проекта развития ЕС, то популисты и националисты возьмут ЕС под свой контроль. Если не в 2019 году, то в году 2024. И они его разрушат".

Ги Верхофстадт также отметил недавний коррупционный скандал в Австрии, в результате которого канцлеру Себастиану Курцу пришлось уволить своего партнера по коалиции Кристиана Штрахе, лидера крайне правой "Партии Свободы".

В прошлом году, напоминает газета, стало известно, что партия Марин Ле Пен получила российские займы на миллионы евро. Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини, лидер партии "Северная Лига", также обвиняется в финансовых связях с Россией. Его партия эти обвинения категорически отрицает.

Сам Ги Верхофстадт призывает британцев голосовать на европейских выборах за партии, выступающие за членство в ЕС, отмечает Times.

После Крыма — Беларусь?



Times публикует статью своего аналитика Роджера Бойеса, в которой тот пишет, что последний диктатор в Европе (имеется в виду Лукашенко) может оказаться союзником Запада в конфликте с Владимиром Путиным. Если вы хотите остаться в президентском кресле на всю жизнь, вам приходится планировать свои шаги на много лет вперед, пишет Бойес.

Президентский срок Владимира Путина заканчивается в 2024 году, и уже сейчас ему следует принимать решения. В конституции ясно написано, что никто не может избираться президентом больше чем на два срока подряд. Наиболее привлекательной версией развития событий для Путина, пишет Бойес, было бы слияние с Беларусью.

Россия и Беларусь еще в 1996 году подписали договор о создании союзного государства, который подразумевает создании своего рода федерации. Если это и в самом деле произойдет и экономики обеих стран будут полностью интегрированы, в результате возникнет более крупная "Россия-плюс".

В таком случае без особых проблем Путин мог бы возглавить это новое государство и не беспокоиться о том, что надо вывозить свои вещи из Кремля. Проблема с этим сценарием состоит в том, что Беларусью правит другой человек, который также не намерен уходить со своего поста. Если Путин хочет удовлетворить свои амбиции, Лукашенко придется сдаться.

Но Беларусь может избежать липких объятий Путина. Например, избрание Владимира Зеленского президентом Украины может изменить отношения между Украиной и Россией.

Путин может решить, что с ним легко справиться. Но политическая наивность нового президента Украины может оказаться ловушкой. Зеленский хочет мира на востоке Украины — и не отдавать никаких территорий России. Путин хочет ослабления западных санкций, но не хочет сдавать никаких позиций. Есть риск того, что Путин сейчас возобновит конфликт в надежде, что любые мирные договоренности будут заключены согласно его желаниям.

Но очередная вспышка конфликта в Донбассе приведет лишь к очередным западным санкциям. Кроме того, это может убедить Александра Лукашенко укрепить связи с Западом или даже Китаем.

Что бы президент Путин ни решил делать вдоль границ своей страны, он рискует продемонстрировать фундаментальную слабость России. Ее экономическая мощь уже не та, что была начала санкций и падения цен на нефть и газ.

Да, Россия увеличит давление на Лукашенко с тем, чтобы скорее создать союзное государство. Она заинтересована не только в продлении правления Путина, но и в продвижении своих сил к границам ЕС и стран НАТО.

Очевидно, что не стоит убеждать Лукашенко присоединяться ни к ЕС, ни к НАТО. Но если Москва будет продолжать загонять его в угол, он может обратиться за помощью к МВФ. МВФ будет настаивать на серьезных экономических реформах.

Лукашенко также может присматриваться к финансированию со стороны ЕС, но Брюссель будет настаивать на честных выборах, уважению к неправительственным организациям и мораторию на смертную казнь. Но мы способны дать понять Путину, что он не может относиться к бывшим советским республикам как к своей вотчине, утверждает Роджер Бойес в Times.