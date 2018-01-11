Москва, Брюссель и Дамаск

Financial Times пишет, что российский дипломат призвал ЕС выделить финансовую помощь на восстановление инфраструктуры в Сирии, и сделать это в течение ближайших месяцев.

Владимир Чижов, представитель России при ЕС, сказал в интервью Financial Times, что страны ЕС "будут нести ответственность", если они не осознают, что пришло время поддержать программу реконструкции Сирии, которая, по его словам, обойдется в десятки миллиардов евро.

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Его слова, пишет газета, следует рассматривать в рамках попыток Москвы использовать стоящую перед Европой дилемму - как именно потратить деньги для того, чтобы остановить поток беженцев из Сирии, не создавая при этом впечатления, что она поддерживает режим президента Башара Асада.

Европейские дипломаты признают, что по вопросу о Сирии среди стран Евросоюза могут быть разногласия. Соседние с Сирией страны, принявшие миллионы сирийских беженцев, оказывают давление на ЕС, с тем чтобы Брюссель помог им справиться с этой проблемой.

Но европейские представители также крайне отрицательно относятся к тому, что Москва пытается вынудить ЕС заплатить за результаты своей военной кампании в Сирии.

Крупнейшие страны Евросоюза настаивают, что финансирование реконструкции в Сирии может начаться лишь после того, как там будет достигнута мирная договоренность и согласован план переходного периода.

"На данный момент в интересах ЕС - усилить давление на Россию, отказываясь выделять какие-либо средства, - цитирует газета неназванного европейского дипломата, хорошо знакомого с политикой Брюсселя по отношению к Сирии. - Тот факт, что Россия все более этим недовольна, указывает на то, что это давление приносит плоды".

ЕС также напоминает, что остается крупнейшим донором гуманитарной помощи в Сирии - сам Брюссель и страны ЕС выделяют на это более 10 миллиардов евро.

Тем не менее, Владимир Чижов заявляет, что ЕС должен заботиться не только о гуманитарной помощи.

"ЕС хочет сначала политических изменений, но тем временем там продолжают страдать люди, - цитирует его газета. - Так что мы считаем, что пришло время перейти от гуманитарной помощи к чему-то более существенному".

Чижов также признал, что Москве также придется финансировать реконструкцию Сирии, но добавил, что Москва еще не решила, какую именно сумму она готова выделить для этой цели, пишет Financial Times.

Ядерным арсеналам грозят кибератаки

Times пишет, что согласно докладу Королевского института международных отношений Chatham House, кибератака может привести к тому, что Великобритания или другая ядерная держава могут по ошибке применить свое ядерное оружие.

В докладе говорится, что системы ядерного оружия были разработаны во времена, когда мало кто думал о защите от кибернападений.

"В результате существующая ядерная стратегия часто игнорирует широкое применение цифровых технологий в системах ядерного оружия", - говорится в докладе.

Например, в случае повышенной напряженности в международных отношениях кибератаки на подобные системы могут привести к эскалации конфликта и применению ядерного оружия, так как люди, принимающие решение о запуске ракет, будут полагаться на ложную информацию.

Авторы доклада "Кибербезопасность систем ядерного оружия: угрозы, уязвимость и последствия" говорят, что ядерные державы обязаны внедрить методы понижения киберрисков в свои системы командования и управления, а также средства коммуникаций.

"Киберуязвимость систем ядерного оружия представляет собой явную угрозу, но об этом редко говорят публично", - цитирует доклад Financial Times.

Таблоид Daily Mail суммирует этот доклад в своем заголовке: "Как хакеры могут начать ядерную войну".

Guardian в своей статье на ту же тему пишет, что перед правительствами ядерных держав возникла дилемма: им необходимо сотрудничать с частными компьютерными компаниями, чтобы не отставать от технологического прогресса, но это, в свою очередь, создает дополнительный уровень риска, ибо дает шанс хакерам, будь то государственным или из преступных группировок, проникать в системы защиты ядерного оружия или в системы командования.

Противостояние Пхеньяна и Трампа

Guardian в своей редакционной статье напоминает, что северокорейский кризис не закончился, несмотря на то, что Пхеньян согласился отправить свою команду на Зимние Олимпийские игры в Южной Корее.

Это всего лишь затишье, пишет газета.

Схема развития событий знакома по предыдущим кризисам. Сначала растет напряженность в отношениях с Пхеньяном, затем прекращаются контакты между Севером и Югом.

Устрашающая риторика наводит на мысли о приближающемся военном конфликте, но затем стороны начинают обращаться друг к другу, возобновляются переговоры, и Северная Корея ожидает какого-то вознаграждения в виде помощи, например.

Но на этот раз риск был чрезвычайно высок и будет еще выше в следующем раунде, пишет газета.

Один из факторов - это быстрый прогресс северокорейской программы по разработке ядерного оружия. Мало кто из аналитиков сейчас считает, что Северную Корею можно будет убедить или заставить избавиться от ядерного оружия.

На данный момент можно лишь надеяться, что результатом любых переговоров, если они начнутся, будет замораживание этой программы.

Второй фактор риска проживает в Белом доме.

Вину за теперешний кризис несет не только Северная Корея. Не стоит забывать о возбудимости Дональда Трампа, его отсутствии знаний, непоследовательности и убеждении, что угрозы - лучший способ разрешить любой международный конфликт.

Он уже угрожал Северной Корее "невиданным огнем и яростью". На прошлой неделе он хвастался, что его ядерная кнопка больше кнопки Ким Чен Ына.

Когда он еще был кандидатом в президенты, Дональд Трамп спрашивал, почему США не применяют свое ядерное оружие.

Именно из-за Северной Кореи стоит бояться этого безрассудного президента, пишет Guardian.

Не стоит забывать, напоминает газета, что США имеют дело с правительством, у которого есть все основания опасаться смены режима, и что оно может быть неспособно отличить предупредительный удар от полномасштабного вторжения.

Трамп уже заявляет, что именно его угрозы привели к возобновлению контактов между обеими Кореями.

Но подобные угрозы могут привести к серьезным последствиям.

Во-первых, необдуманные угрозы могут подорвать доверие к самой Америке.

А во-вторых, Пхеньян может и в самом деле поверить, что США намерены привести их в действие.

А ошибки и просчеты могут привести к войне, пишет Guardian.