Эксперты института изучили девять миллионов твитов, размещенных в аккаунтах, связанных с петербургской "фабрикой троллей" и пришли к выводу, что среди них преобладают твиты об исламе.

В прошлом исследователи отмечали, что в опубликованных "Твиттером" сообщениях от каналов, связанных с российскими троллями, было много агитации голосовать за "брексит". В день голосования они скоординированно призывали фолловеров отдать голос за выход Британии из ЕС. Однако нынешнее исследование показало, что тролли все же в большей степени пытались провоцировать исламофобию.

В институте отмечают, что основные аккаунты с наибольшим количеством фолловеров обращались к теме ислама чаще, чем к теме "брексита". Еще одна интересная особенность поведения троллей заключается в том, что сначала они маскировались. В течение первых нескольких лет после регистрации аккаунтов в 2011 году они писали не про британскую политику, а в основном про фитнес и физкультуру.

После террористических нападений в Британии тролли начинали писать чаще. После нападения у Вестминстерского дворца в марте эти аккаунты опубликовали 815 твитов, которыми поделились 32 тысячи пользователей, после теракта в Манчестере было опубликовано 815 твитов, которыми поделились 5600 раз, а после нападения на Лондонском мосту в июне прошлого года было опубликовано 544 твита, которыми поделились уже более 60 тысяч человек.

Десять самых популярных твитов, опубликованных в период между мартом и июнем прошлого года, были об исламе. Среди них был такой: "Напоминание: мэр Лондона Садик Хан был адвокатом осужденного по делу о нападениях 11 сентября Закариаса Муссауи и связан с глобальным исламистским движением".

"Враждебные стороны определили слабое место наших демократий - СМИ и новости. Эти данные помогают нам понять, как именно они хотели воспользоваться этими слабыми местами. Они показывают, в какие моменты мы как общество наиболее уязвимы для лжи и дезинформации. После трагедии или в моменты общественного негодования операции по влиянию имели наибольший успех", - говорит представитель института Алекс Красодомски-Джонс.

Demos проанализировал девять миллионов твитов из аккаунтов, предположительно связанных с российскими троллями. 3,1 млн из них были на английском, 83 тысячи были нацелены на британских пользователей.

Журналисты британского таблоида в закрытом городе Шиханы

Корреспондент и фотограф таблоида Daily Mirror приехали в город Шиханы в Саратовской области. Ранее британские спецслужбы заявляли, что именно в Шиханах было создано нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым в Британии пытались отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как и в остальные печально известные российские закрытые города, в Шиханы нельзя попасть просто так. Всем россиянам нужны спецпропуска, иностранцам въезд сюда запрещен.

"Воспользовавшись автомобилем с местными номерами, мы проехали мимо КПП", - пишут журналисты газеты.

"Я очень удивлен, что вам удалось попасть в Шиханы, и еще больше - что у вас получилось выбраться", - комментирует эксперт по химическому оружию Амиш де Бреттон-Гордон.

"Лаборатории в Шиханах уничтожили только в апреле. Их сравняли с землей. Никто не знает, где сейчас "Новичок", который там хранился. Россия говорит, что Шиханы - это маленькая деревня, но это не так. Это их Портон-Даун", - говорит эксперт.

"Мэр города Андрей Татаринов говорил, что вся работа здесь ведется в мирных целях, но увидев в городе российские танки, я начинаю в этом сомневаться". - продолжает корреспондент.

Татаринов поставил под сомнение выводы британской разведки, заявив, что британцев в Шиханы никогда не пускали.

"Город состоит из трех более мелких поселений - Шиханы-1, Шиханы-2 и Шиханы-4. Мы беспрепятственно ездили по нему, пока не натыкаемся на ворота, за которыми начинаются Шиханы-2, где в 1970-х годах советские ученые трудились над "Новичком".

Местные не очень хотели общаться, но один мужчина, сидевший на автобусной остановке у супермаркета "Пятерочка", все же вступил с нами в беседу. "Это по-прежнему закрытый город. Даже те, кто здесь живет, не всегда знают обо всем, что происходит. Раньше здесь вели особо секретные работы. Я слышал о случае с "Новичком" в Англии, но уверен, что мы за этим не стоим. Это, должно быть, американцы. Российские агенты не могли вести себя столь непрофессионально", - говорит он.

Здесь есть памятник Ленину и улицы, названные в честь советских героев. Обшарпанные многоквартирные дома и ухоженные клумбы на тротуарах.

Президент Путин готовится сделать этот город открытым в следующем году. Сегодня, подобно десяткам других российских городов, он закрыт. Это наследие "холодной войны" - в закрытых городах раньше находились стратегически важные порты или военные базы.

Мэр города надеется, что будущее Шихан связано с производством удобрений и других химикатов. Он также хочет зарегистрировать бренд для производящихся здесь продуктов. Этим брендом будет слово "Новичок".

Почему Крейг Риди восстановил Россию в ВАДА?

Я была оскорблена, когда узнала, что президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди демонстративно не был приглашен на мероприятие в Белом доме, посвященное реформе его агентства, пишет колумнист Guardian Марина Хайд.

Именно в Белом доме сэра Крейга, возможно, смогли бы понять: там тоже есть человек, который считает, что с ним нечестно обошлись из-за мочи россиян.

"Я привык, что спортсмены жалуются", - заявил на прошлой неделе Рид, комментируя критику в адрес ВАДА после решения восстановить Россию в агентстве. - "Но мой вопрос им - какая у нас альтернатива?"

Не восстанавливать Россию в правах? Это не слишком просто? Организовав самый масштабный допинг-скандал 21 века, она вернулась в комитет, не выполнив его требований, одно из которых заключалось в том, чтобы Россия просто признала существование у нее допинг-программы.

Любому, кто хоть что-то понимает, было ясно, что это не Россия подчинилась требованиям ВАДА, а наоборот.

Риди говорит, что сегодня ВАДА - "сильнее и эффективнее, чем когда-либо". Этот диагноз предполагает, что в течение предыдущих 20 лет агентство не работало вообще.

Решение ВАДА подстроиться под Россию только приближает время, когда даже наши дети перестанут верить, что спортивные соревнования проходят честно.

Сейчас Риди вынужден лавировать, то говоря, что интересы спортсменов лежат в основе каждого его решения, то утверждая, что критикующие его спортсмены ничего не понимают. Так он и продолжает, а ирония здесь в том, что сейчас самому ВАДА пригодился бы допинг, чтобы агентство работало хотя бы немного эффективнее.