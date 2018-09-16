Газета Sunday Telegraph выносит на первую страницу статью под заголовком "Раздоры среди кремлевских шпионов". Она основана на беседах её корреспондентов с неназванными источниками в британском правительстве. Судя по всему, считают они, российские разведывательные службы сейчас переживают период внутренних конфликтов и споров, связанных с неудачным для них исходом операции по отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Представители правительства сообщили газете, что, по их мнению, двое подозреваемых российских агентов ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов (британские власти считают эти имена ненастоящими), обвиненных Скотленд-Ярдом в отравлении, сейчас были принесены в жертву и подверглись публичному наказанию и осмеянию, и что за этим стоит какая-то иная, чем ГРУ, российская разведывательная служба.

"Мы исходим из того, что в среди российских разведслужб возник конфликт в связи с тем, что ГРУ переступило дозволенные рамки, и теперь этих двух парней принесли в жертву. Мы с интересом ожидаем исхода этого конфликта", - заявил один из высокопоставленных источников издания в Уайтхолле.

В более подробной статье на ту же тему газета анализирует различия между ГРУ, ФСБ и СВР, которые в целом неизвестны британской публике.

По мнению авторов статьи, ГРУ привыкла считать себя военным подразделением, в рамках которого разведывательная деятельность сочетается с диверсионными заданиями. Именно это управление имеет в своем составе подразделения сил особого назначения, или спецназа. Сам полковник Скрипаль, напоминает газета, был рекрутирован в ГРУ из войск ВДВ, в которых он служил в 70-е и 80-е годы, до того как был завербован британской контрразведкой.

Именно такое сочетание различных видов подрывной деятельности, продолжает газета, делает ГРУ слишком амбиционной организацией, которая готова проводить крайне рискованные операции, иногда выходящие за рамки её компетенции. Особенно возмущаются этим в Службе внешней разведки (СВР), которая возникла на руинах КГБ в начале 1990-х годов и традиционно проводит так называемые "мокрые дела" за пределами страны.

Шумные постояльцы

А вот таблоид Mail on Sundayв этой истории привлекают прежде всего бульварные и сенсационные аспекты. По сведениям газеты, в гостинице на востоке Лондона, где остановились Руслан Боширов и Александр Петров, в ночь накануне их поездки в Солсбери они устроили шумную пьянку с участием проститутки, что вызвало возмущение других постояльцев, жаловавшихся на шум.

Один из них узнал на полицейских фотографиях соседей по этажу и рассказал таблоиду: "Из их номера разило марихуаной. Этот запах заполнил весь коридор, его ни с чем не спутаешь. Дело было часов в 7 вечера. Затем там появилась женщина, и, судя по звукам, там занимались сексом. Это был явно секс с женщиной, и я думаю, это была проститутка".

Из истории двойных агентов

Тему шпионажа продолжает в это воскресенье и газета Sunday Times, хотя, скорее, в историческом ключе и даже с комическим уклоном. Оказывается, когда в 1985 году британская разведывательная служба MИ-6 пришла к заключению, что необходимо в срочном порядке эвакуировать из Советского Союза своего самого ценного агента Олега Гордиевского, эта операция чуть не сорвалась в силу ряда невероятно нелепых причин.

Операция по эксфильтрации Олега Гордиевского должна была получить личное одобрение премьер-министра Маргарет Тэтчер, которая в тот день гостила в королевской резиденции в замке Балморал в Шотландии. Туда был срочно направлен из Лондона личный помощник премьер-министра Чарльз Пауэлл с заданием срочно получить её распоряжение о начале проведения операции. Он прибыл в Балморал вечером под проливным дождем, но был остановлен офицером охраны, который отказывался с ним говорить, пока не найдет по телефону исправный видеомагнитофон для матери королевы, которая желала в тот вечер смотреть популярный сериал про войну.

Пауэлл попытался прервать телефонные переговоры, но был встречен ледяным взглядом, которому специально обучают придворных. Прошло 20 минут, прежде чем разговор закончился и видеомагнитофон был найден. Но и тогда Паэулла не допустили к Тэтчер - его еще час допрашивал личный секретарь королевы сэр Филип Мор, желавший знать, почему тот явился в замок без приглашения. В конце концов Пауэлл получил от Тэтчер, страшно скучавшей в замке, требуемое разрешение и отправил его в Лондон. "Мы должны выполнить обещания, данные нашему агенту", - сказала она Пауэллу.

Она никогда не узнала, что к этому моменту решение по вывозу Гордиевского уже было принято, и план начал осуществляться.