Ради создания хаоса в Британии, Россия готова разрушить ее инфрастуктуру и убивать людей

"Россия готова убивать нас тысячами" - под таким заголовком Daily Telegraph публикует интервью с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном.

По словам министра, Россия может стать причиной гибели "тысяч и тысяч и тысяч" британцев, атаковав энергетическую систему страны.

Уильямсон утверждает, что Москва исследует ключевую инфраструктуру Британии и коммуникации, связывающие остров с континентом, с целью спровоцировать панику и хаос.

С такими сенсационными заявлениями министр выступил, комментируя прозвучавшие ранее на этой неделе слова начальника британского генштаба генерала Ника Картера, утверждавшего, что Британия не сможет противостоять военной угрозе со стороны России.

"План русских будет состоять не в том, чтобы десантный корабль пришвартовался у берегов Скарборо или Брайтона. Они размышляют: "Как бы нам сделать Британии побольнее? Нанести урон ее экономике, нарушить ее инфраструктуру, что станет причиной тысяч и тысяч и тысяч смертей, но одновременно создаст и полный хаос в стране".

Больше всего Россия, по мнению Уильямсона, интересуется системами подачи энергии с континента. Подводные кабели подачи электричества и газа обеспечивают энергией три миллиона домовладений страны.

Министр утверждает, что в распоряжении британских военных и разведки есть фотографии подозрительной разведывательной активности русских вокруг британских электростанций.

"Они наблюдают за этими объектами, говоря: это-то и есть способы навредить Британии", - пишет министр.

"Я считаю, что это реальная угроза, и я уверен, что это угроза, которая стоит перед страной прямо сейчас", - добавил Уильямсон.

Министр отмел вероятность того, что русские шпионы изучают британскую инфраструктуру для того, чтобы скопировать ее достижения и построить что-то аналогичное где-нибудь на Урале. Он уверен, что они ищут именно уязвимости, которые позволят эту инфраструктуру разрушить.

Уильямсон сказал, что реализация угрозы может произойти при помощи кибератаки, подводной атаки и даже запуска управляемой ракеты.

Daily Telegraph отмечает, что некоторые аналитики называют Гэвина Уильямсона возможным следующим лидером Консервативной партии, то есть потенциальным премьер-министром страны.

Все антивирусы одинаково опасны

Times в своей статье возвращается к теме запрета установки антивирусных программ "Лаборатории Касперского" в Британии.

По мнению издания, даже если основатель компании Евгений Касперский не лукавит, отрицая свои связи с Кремлем, природа бизнеса в России такова, что, даже не имея намерений передавать данные британских пользователей российским спецслужбам, бизнесмен может быть вынужден это сделать. Противостоять давлению Кремля, если ему что-то понадобится, практически невозможно.

Отдельный вопрос, пишет газета, что, несмотря на то, что антивирусные программы действительно делают свое дело и делают его хорошо (в том числе и "Касперский"), стоит ли вообще доверять этим программам.

Страны с высокотехнологичными кибервозможностями, такие как Великобритания, Китай, Франция, Иран, Израиль и США, имеют множество способов проникнуть почти в любой компьютер - например, с помощью "обновлений" поддельного программного обеспечения.

Большая часть коммуникационных линий Британии работает на оборудовании, изготовленном китайской компанией Huawei, созданной офицером вооруженных сил, которой запретили участвовать в конкурсах на государственные контракты в Америке, напоминает издание.

"Однако для большинства из нас проблема заключается не в высокотехнологичных атаках России и Китая, а в угрозах, которые в изобилии исходят с других сторон, благодаря трем десятилетиям, в течение которых мы ценим удобство и дешевизну больше, чем заботу о компьютерной безопасности".

Эпидемия киберпреступности и не думает ослабевать. Стоимость ведения бизнеса для преступников невысока, прибыль - огромна, а риски быть пойманными - ничтожно малы. Да и различные интернет-ресурсы и компании собирают огромные количества наших персональных данных и удивительно небрежно относятся к их хранению. Большинство пользователей компьютеров по-прежнему не принимают самых простых мер предосторожности, чтобы защитить себя.

"Так что, отправив в корзину программу Касперского, не останавливайтесь на этом", - советует Times.

Американские инвесторы поверили в криптовалюту Дурова деньгами

Financial Times стало известно, что некоторые ведущие инвесторы Силиконовой долины выстраиваются в очередь, чтобы купить криптовалюту, предлагаемую Telegram.

Компания Павла Дурова стремится привлечь 1,2 млрд долларов США для создания виртуальной экономики в своем приложении. По словам трех собеседников издания, знакомых с ситуацией, компании венчурного капитала Kleiner Perkins Caufield & Byers, Benchmark и Sequoia Capital хотят инвестировать 20 миллионов долларов.

ICO (так называется процесс первичного привлечения инвестиций для создания криптовалют) - это способ для компаний на ранней стадии собрать деньги для проектов блокчейн, не продавая акции, путем выпуска виртуальных жетонов или монет, которые могут быть куплены инвесторами. Хотя некоторые такие монеты уже сгенерировали высокую прибыль на вторичных продажах, рынок ICO в значительной степени не регулируется и не предлагает инвесторам серьезной защиты вложений. Sequoia и Kleiner отказались комментировать эту информацию, а Benchmark не ответил на запросы редакции FT.

Интерес со стороны таких известных инвесторов, которые поддержали некоторые из крупнейших технологических компаний США, включая Google и Amazon, подчеркивает растущие опасения со стороны некоторых крупнейших финансистов, что многообещающие стартапы обходят традиционный капитал.

Внеочередной ICO Telegram вызывает споры, и некоторые эксперты по блокчейну сомневаются в том, что Дуров сможет реализовать свои амбициозные планы, а также скептически относятся и к мотивам привлечения средств, пишет FT.

Согласно документам, отправленным Telegram потенциальным инвесторам, с которыми смогла ознакомиться газета, компания планирует построить виртуальную экономику, где "пользователи смогут обеспечить критическую массу, чтобы подтолкнуть криптовалюты к широкому распространению".

ICO Telegram хочет привлечь 600 млн долларов США к концу февраля в раунде, открытом только для крупных инвесторов.