Лондон боится Трампа больше чем Путина?

Times публикует статью своего колумниста Эдварда Лукаса под заголовком: "Мы должны знать правду про Россию и "брексит".

Некоторые секреты настолько неприятны, пишет он, что мы не хотим о них ничего знать.

Именно так реагирует правительство премьер-министра Терезы Мэй на начинающиеся расследования возможного вмешательства России в преддверии референдума по "брекситу", а также о том, что некоторые персонажи в Лондоне могли помогать вмешательству Кремля в выборный процесс в США.

Да, проводящая расследование в Лондоне избирательная комиссия выглядит весьма скромно и беззубо по сравнению с командой Роберта Мюллера в США.

В распоряжении специального прокурора (а также бывшего главы ФБР) множество самых лучших адвокатов, которые без устали расследуют финансовые и политические связи между Дональдом Трампом и Кремлем.

В зависимости от того, как на это отреагирует непредсказуемый американский президент, все это может привести либо к конституционному кризису, либо к импичменту или отставке президента.

Этого нельзя сказать о попытках британских чиновников разобраться с тем, что делала или не делала Россия перед референдумом.

"Брекситеры" не поверят ни слову. Даже если Россия и набросала свои рубли на чашу весов, "брекситеры" будут утверждать, что это не имеет никакого значения.

С их точки зрения страшные истории о России лишь отвлекают внимание от "народного восстания" против элит.

С точки зрения британского правительства, полноценное расследование роли России представляет собой целый ряд проблем.

Если Россия и в самом деле повлияла на результат референдума, что делать дальше? Отменить результат? Провести еще один референдум?

Забыть о "брексите"?

Не менее сложным для британского правительства оказался вопрос о возможном вмешательстве России в американские выборы.

Судя по всему, тут были замешаны британские посредники. Значительная часть улик о российском вмешательстве исходит от британских служб безопасности.

Но правительство в Лондоне очевидно не спешит помочь расследованию Мюллера.

Лондон, судя по всему, боится гнева Дональда Трампа больше, чем атак президента Путина на нашу демократию, пишет Эдвард Лукас в Times.

"Брексит" может стать автоголом Путина

Guardian публикует статью Марка Галеотти из Института международных отношений в Праге, который считает, что президент Путин может спасти Великобританию от "брексита".

Да, многие настолько часто называют Путина гроссмейстером в геополитике, что это выражение уже превратилось в клише.

Но в последние несколько лет он, очевидно, до него доносят все меньше и меньше плохих новостей и критических мнений, и в результате он начал допускать серьезные ошибки.

Например, он сам и его приближенные регулярно демонстрируют полную неспособность понять, как работают демократические общества, и насколько они жизнеспособны.

Если Путин думал, что его хакеры, дезинформация, секретная финансовая помощь определенным силам и другие подобные трюки помогут ему формировать повестку дня в странах Запада, то ему стоит пересмотреть свои убеждения.

Да, российское вмешательство в политические процессы в странах Запада усилило напряженность в отношениях между различными группами. Но к чему это все привело?

НАТО вновь озабочено угрозой с востока, и страны альянса повышают расходы на оборону. Ключевые европейские лидеры, как, например, Эммануэль Макрон или Ангела Меркель, твердо убеждены, что Москва представляет собой угрозу.

Расследования, слухи и судебные разбирательства загоняют Дональда Трампа в угол.

Даже "брексит", который столь обрадовал Кремль, жаждущий раскола в Европе, теперь под вопросом.

Другими словами, было бы смешно, если бы именно Путин спас Британию от "брексита".

Заслуживающие внимания сообщения, как и неподтвержденные еще слухи о том, что Россия пыталась способствовать "брекситу", грозят превратиться в лавину компрометирующей информации.

Либо в этом, либо в начале следующего года у нас будут серьезные доказательства российской финансовой поддержки сторонников выхода Британии из ЕС.

Расследования, проводимые в США, также указывают на вероятность подобной поддержки.

Если эти факты всплывут на поверхность и окажутся неопровержимыми, это произойдет в самый удобный момент, пишет Марк Галеотти.

Это даст шанс британской политической элите, все больше и больше озабоченной возможными последствиями "брексита" как-то разобраться с этой проблемой.

Очевидно подтвержденные факты российского вмешательства в кампанию накануне референдума сделают результат этого голосования нелегитимным.

Твердолобые "брекситеры" начнут выглядеть как полезные идиоты Путина.

Это, в свою очередь, позволит правительству либо провести второй референдум, либо просто проигнорировать результаты первого.

Склонность Путина к действиям, наносящим вред ему самому, судя по всему, проистекает из гремучей смеси его прошлого в КГБ, его возмущения падением статуса сверхдержавы и отсутствия других, более приемлемых способов продвигать интересы России.

Путин требует от своих шпионов, троллей, дипломатов и лоббистов делать все возможное, для того, чтобы сеять раскол в странах Запада, и при этом он рискует превратить Россию в государство-изгоя.

Вполне возможно, что его действия повлияли на исход референдума по вопросу о "брексите".

Не менее возможно, что именно эти усилия приведут к отмене результата референдума, пишет Марк Галеотти в Guardian.

Столетие чего?

Guardian публикует статью историка Катрин Мерридейл, в которой та отмечает, что официальная Москва, судя по всему, предпочитает никак не отмечать 100-летие прихода к власти в России большевиков.

Кремль, пишет она, готовится к другой столетней годовщине: расстрелу в июле 2018 года царской семьи Романовых.

Уроки этого преступления понятны всем: народу нужно сильное государство. Российское государство, к тому же, особенное. В отличие от стран Запада оно патриотичное и православное.

Именно поэтому Николай II сейчас оказался святым, а его смерть от рук большевиков считается мученичеством. Благодаря ему правильно думающие россияне могут поминать все остальные жертвы революции, которая, слава Богу, далеко в прошлом.

Еще одна годовщина не пройдет незамеченной. ВЧК была сформирована 18 декабря 1917 года.

По прошествии лет эта организация называлась по-разному: НКВД, КГБ, но именно теперешняя ФСБ будет отмечать годовщину, раздавая медали и поднимая бокалы с шампанским.

Вполне возможно, что главным гостем празднества будет бывший сотрудник этой организации Владимир Путин.

Эти люди считают лишь деталью истории тот факт, что мученики революции пали от рук чекистов. Ленин не стеснялся приказывать ЧК проводить массовые убийства священников и так называемой буржуазии.

Остается лишь вопрос, что делать с Лениным. Центр Москвы превращен в православное, очень русское пространство, и его мавзолей на этом фоне выглядит все более и более неуместно.

Но хотя мало кто хочет восхвалять этого человека, его мумифицированное тело сложно оттуда вынести.

"Мы вынесли один урок из нашей истории: надо внимательно думать, кого именно вы хотите засолить", - цитирует Катрин Мерридейл одного из своих российских собеседников.