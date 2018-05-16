Европа, Россия и санкции

Times публикует статью своего обозревателя Роджера Бойеса, в которой тот пишет, что противостояние Европы президенту Путину сходит на нет.

Поначалу единодушное мнение, что отравление в Великобритании Сергея и Юлии Скрипалей было нарушением всех принципов цивилизованного поведения, понемногу ослабевает.

Да, Британия заручилась огромным дипломатическим успехом, быстро убедив своих союзников по ЕС и НАТО начать высылки российских дипломатов. Но теперь многие западные страны вновь хотят открыть свои двери для Владимира Путина.

Великобритания может оказаться изолированной в своих попытках занять жесткую позицию по вопросу о деле Скрипалей. Посмотрите, например, на состав возможного нового правительства Италии, которое могут сформировать крайне правая партия "Лига Севера" и популистское "Движение пяти звезд".

Лидер "Лиги Севера" Маттео Сальвини подписал соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией", выступает резко против продолжения режима санкций, наложенных на Россию, и выступал против высылки российских дипломатов из России. Нет практически никаких сомнений, что его правительство сделает все возможное, чтобы снять с Путина клеймо отверженного.

Австрия решила не высылать российских дипломатов и выступает против какого бы то ни было расширения наложенных на Россию санкций. Недавно переизбранный президент Чехии Милош Земан — тоже друг Кремля, он называет режим санкций "разрушительным и малоэффективным".

Среди антилиберальных стран Центральной Европы (за исключением Польши) и стран ЕС, зависящих от российского газа (как, например, Кипр и Греция) или надеющихся привлечь российские инвестиции, также не наблюдается особого энтузиазма поддерживать жесткую политику Британии по отношению к Москве.

Но главное — убедить Германию продолжать оказывать давление на Путина. Лакмусовой бумажкой остается строительство газопровода "Северный поток 2", который должен поставлять природный газ в Германию напрямую, в обход Украины. Это было бы большой стратегической победой для Кремля.

Из всех дебатов в Германии по вопросам внешней политики вопрос об отношениях с Россией остается наиболее острым. И теперь Великобритании придется убеждать своих европейских союзников, что открывать свои объятия злокозненному кремлевскому автократу, одновременно отворачиваясь при этом от новой администрации в Вашингтоне, которая финансирует европейскую оборону, — не самая лучшая идея. Пришло время выдвигать эти аргументы с большей силой, пишет Роджер Бойес в Times.

Спецслужбы в боевой готовности

Financial Times пишет, что крупнейшие британские компании и госучреждения получили от британских спецслужб рекомендации принять серьезные меры для защиты от российских кибератак. Об этом сообщил Киран Мартин, глава Центра национальной компьютерной безопасности Великобритании (NCSC).

По его словам, NCSC провела брифинги с 130 компаниями и государственными организациями вскоре после отравления Сергея и Юлия Скрипалей нервно-паралитическим веществом. Это было сделано в связи с ухудшением отношений между Лондоном и Москвой после нападения в Солсбери.

Британское правительство обвиняет Кремль в организации этого отравления. "И до Солсбери Россия была нашим основным враждебно настроенным противником в киберпространстве, и мы принимаем ответные меры", — утверждает Киран Мартин.

"Имело смысл укрепить нашу киберзащиту в ключевых отраслях экономики после увеличения напряженности [в отношениях с Россией] — после того, что произошло в Солсбери", — добавил он.

Киран Мартин отметил, что, хотя после отравления в Солсбери и не было замечено всплеска киберактивности со стороны России, но, по его словам, британские спецслужбы следят за "стратегическим российским присутствием" в компьютерных сетях целого ряда британских компаний и государственных учреждений.

Из соображений безопасности Киран Мартин не сказал, о каких именно компаниях идет речь, но Financial Times цитирует свои неназванные источники, знакомые с брифингами NCSC, согласно которым предупреждения были сделаны компаниям во всех важных для страны секторах экономики — от банков до энергетических и телекоммуникационных фирм.

Газета отмечает, что российский посол в Лондоне Александр Яковенко недавно в очередной раз заявил, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей.

Киран Мартин также сказал, что центр NCSC был в полной готовности к российской киберагрессии во время всеобщих выборов в Великобритании в 2017 году, учитывая факт "многократных попыток вмешательства со стороны России в избирательные процессы в странах Запада".

NCSC также повысила уровень готовности отражать кибератаки после нападения в Солсбери. "Нам показалось предусмотрительным значительно повысить свой уровень готовности для защиты национальной безопасности", — сказал Киран Мартин.

По словам Кирана Мартина, тот факт, что его центр проводил брифинги с компаниями и госучреждениями, указывает на то, что западные страны переходят от традиционных простых предупреждений о возможных угрозах к детальным объяснениям, какие именно угрозы могут появиться на горизонте и как на них следует реагировать. "Для нас это поворотный пункт", — заметил он.

Глава NCSC говорит, что действующие при поддержке российского государства хакеры за последние три года изменили свою тактику, и отмечает, что не до конца продуманные и разрушительные атаки, направленные против одной конкретной страны, приводят к неожиданным последствиям и в других странах. Россия, по его словам, заинтересована в "более широкой дезорганизации [западного] общества", цитирует его Financial Times.

Эквадор следил и следит за Ассанжем

Guardian пишет, что правительство Эквадора потратило несколько миллионов долларов из бюджета службы безопасности страны для защиты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который с июня 2012 скрывается в эквадорском посольстве в Лондоне.

Тайные агенты следили за тем, кто его посещает, а также за сотрудниками самой дипмиссии и даже британскими полицейскими, дежурившими рядом с посольством. Guardian пишет, что ее корреспонденты видели документы, согласно которым спецслужбы Эквадора проводили спецоперацию под кодовым названием "Отель", затем переименованную в операцию "Гость" — для "защиты Ассанжа".

Операция эта обходилась эквадорской казне по меньшей мере в 66 тысяч долларов в месяц. В общей сложности страна потратила на это несколько миллионов долларов. Газета напоминает, что в 2016 году, незадолго до президентских выборов в США, WikiLeaks обнародовала электронную переписку Демократической партии США и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

В апреле Демократическая партия США подала в суд на WikiLeaks, организаторов предвыборной кампании Дональда Трампа и правительство России, обвинив их во вмешательстве в американские выборы. Многие аналитики считают, что Ассанж и WikiLeaks получили имейлы Демократической партии США от российских хакеров, спонсируемых Кремлем. Но точное происхождение этих имейлов по-прежнему остается тайной, отмечает Guardian.

Специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий обвинения в том, что кампания Дональда Трампа сотрудничала с Россией, хотел бы получить ответ на этот вопрос.

Сам Ассанж отказывается отвечать на вопросы, откуда в его распоряжении оказалась эта информация, но при этом отрицает, что получил ее от какого либо "государственного источника".

Эквадорские спецслужбы наняли частную охранную компанию — с одной стороны, чтобы защищать Ассанжа, пока тот остается в лондонском посольстве, а с другой — чтобы следить за ним самим.

Осенью 2017 года консультанты по вопросам безопасности сообщили эквадорским властям, что Ассанжу каким-то образом удалось создать свою собственную коммуникационную сеть. Более того, по их словам, он проник в компьютеры посольства и, насколько известно, читал секретные дипломатические депеши.

Сотрудникам посольства пришлось хранить всю конфиденциальную информацию об Ассанже в сейфе посольства, куда он не мог проникнуть. После того как Ассанж обосновался в эквадорском посольстве, расположенном в небольшой квартире в доме в центре Лондона, он постепенно занял примерно треть дипломатической миссии.

Изначально он спал в узкой комнатушке. Затем он занял одну из комнат и половину кухни. В его части квартиры размещены компьютеры WikiLeaks, и это его абсолютно частная территория. Там нет камер внутреннего наблюдения, дипломаты не могут туда заходить, а в его комнату можно войти, лишь введя код электронного замка на двери.

Но к весне 2018 года политическая обстановка в Эквадоре изменилась. Новоизбранный президент Ленин Морено назвал Ассанжа "унаследованной проблемой" и ясно дал понять, что считает его препятствием на пути улучшения отношений с США.

В марте Ассанжа лишили доступа в интернет. Тогда же был установлен глушитель, чтобы ограничить ему доступ к электронной почте. Более месяца ему было запрещено принимать гостей.

Перед Ассанжем теперь стоит сложный выбор. Если он покинет территорию посольства, то его ожидает арест и возможный приговор к тюремному заключению на год, так как он нарушил условия освобождения под залог. В таком случае США могут начать добиваться его экстрадиции. Ассанж сможет апеллировать, но это будет означать, что он проведет достаточно длительное время в британской тюрьме, пока этот вопрос будет решаться в суде.

Газета цитирует неназванные источники близкие к правительству Эквадора, согласно которым оно пытается понять, куда бы отправить Ассанжа. Россия кажется очевидным вариантом, как и Куба или Венесуэла. Так или иначе, ясно, что Эквадор больше хочет иметь с ним дела. Его будущее не ясно, хотя наиболее вероятно, он вскоре выйдет из посольства, пишет Guardian.